高雄「街道暴怒猴」慘了！插隊被按喇叭不爽　車停路中央開門叫囂

記者吳奕靖／高雄報導

網路流傳一段影片，兩名男子坐轎車經過高速公路下方，不僅把車停在路中間，還打開車門整個站在車上對後方叫囂，整個過程都被行經的其他車輛駕駛拍下，放到臉書知名社團《翻轉台灣交通違規》交流平台上，並且以「來看猴子囉」貼文，而經過確認這起案件就發生在高雄市，發生地所屬轄區苓雅分局看完影片之後決定開罰。

▲警方調閱監視器確定車輛有明確違規事實，將依照監視器畫面舉發 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在19日08時08分，就看到一輛轎車沿中正一路西向東行駛，來到高速公路底下時，突然把車停在路中間，而車上兩名男子不僅打開車門，人就站在轎車上頭往後頭叫囂，原來他們疑似是不滿自己要插隊超車，被後方駕駛按喇叭，整個暴怒叫囂！還好衝突並未擴大。

▲兩名男子就打開車門，就站在車上對後方叫囂 。（圖／翻攝《翻轉台灣交通違規交流平台》）

苓雅分局經檢視影片之後，認為這輛轎車在路中暫停違反道路交通管理處罰條例第43條第1項4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，處新臺幣6000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照六個月；另乘客站立於車門處違反同法第30條第1項7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」處新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰，將依規定掣單舉發。