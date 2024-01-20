好市多買櫻桃！他見「2老翁超噁行為」通報客服　全場氣炸：滅火了

▲許多民眾愛逛好市多。（示意圖／記者林育綾攝，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多因為商品份量大、CP值高，吸引許多民眾前往消費。但一名網友近日去好市多買櫻桃，卻看到驚人一幕，先是一對老夫妻聯手「檢查」了40多盒櫻桃，接著又有另一名老翁化身鑑定師，打開了20盒櫻桃狂聞，還不忘用手捏一捏，他急忙通報客服。眾人看到也傻眼說「謝謝提醒，滅火了」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，因為很想吃櫻桃，就跑到好市多看看，結果一到櫻桃區，就看到A老伯和太太正聯手打開40幾盒櫻桃，「可能是想幫櫻桃舒肥或添加保養油，A老伯妙手把每盒櫻桃又捏又搓又翻」，經過一段時間後才拿了一盒離開。

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接著原PO又看到一名B老伯，對方彷彿鑑定師一般，陸續開了20幾盒櫻桃，每開一盒就會用手確認櫻桃觸感，接著鼻子湊近聞聞果香，且不斷凝視著櫻桃，可是看了很久，卻一盒都沒有買就離開了。

原PO見狀只好打電話通知客服，請店員來看看狀況，最後他才拿了一盒最底下、沒有被把玩過的櫻桃回家。但正當他要離開時，又看到A老伯走回來，他原以為對方是良心發現，要多帶幾盒被揉捏過的櫻桃回家，沒想到最後竟是把原本拿走的那一盒放回原位，「所以他今天就單純來好市多捏櫻桃的」，讓原PO看了很傻眼。

不少網友看到後紛紛表示，「就是常看到這畫面，買水果的心滅火了」、「水果真的應該用透明的盒子釘死，這樣看得到摸不到」、「每一家都有這樣的老鼠屎顧客，常常看到捏水果又偷換的消費者」、「有這種拿了又放的人，才會有很多東西品質有問題，甚至臭酸，真是自私」、「就是有從頭捏到尾的人，不要懷疑」、「好市多日常了，櫻桃、水蜜桃、奇異果很容易買到被捏爛的」、「建議直接封箱不給開，有問題再退」。

也有人分享經驗，「家樂福也遇過，把每一顆奇異果捏捏再往上丟，最後買三顆」、「我還看過有人拿進牛奶區的角落吃，兩個人吃了好幾顆，才把櫻桃蓋好放在原地，超無言」、「我看過阿婆把烤大雞腿一袋一袋打開檢查，然後不買」、「上次在台南好市多也遇到兩個中年男子，詢問店員有沒有試吃，店員回覆沒有，兩人就直接走進去偷拿A盒櫻桃試吃，吃完覺得好吃拿了B盒走人，跟店員回報情況後，店員也只能無奈回收一整排櫻桃」。