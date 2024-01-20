女團成員罵梁云菲「破麻」挨告喊冤　跟網友對話自打臉

記者黃翊婷／台北報導

女星梁云菲2021年間在臉書上自曝罹患憂鬱症，並在網路節目中直言是因為受到網路霸凌，對方是前經紀公司藝人「嘻哈甜心」柯天貝。雖然柯天貝僅承認「年度破麻大獎」這篇貼文是在說梁云菲，另外3篇都不是，結果卻敗在與網友的留言互動上，最終被高等法院法官依散布文字誹謗罪，共4罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲梁云菲2021年間喊話要對柯天貝提告，判決結果今年1月定讞。圖為梁云菲。（圖／翻攝自梁云菲IG）

判決書中提到，柯天貝2020年7月至2021年1月間4度在臉書發文，文章內容包含「妳說妳社交障礙，怎麼妳性交沒障礙啊？我看妳性交倒是挺順暢的」、「劈腿還裝可憐，專睡別人男友」、「年度破麻大獎，如果有這項獎項的話，真的，菲妳莫屬」、「妳沒這麼有名啦！X」等等，結果被梁云菲一狀告上法院。

柯天貝辯稱，除了第3篇文章「年度破麻大獎」是指梁云菲之外，其他都是在說別人。但高等法院法官檢視柯天貝在文章底下與網友的留言互動，發現曾有網友提問「姓梁的嗎」、「她的名字是不是有個菲」等等，她則回應「不然『菲』妳莫屬哪來的」、「前男友現在交新女友是小嫻啊」。

法官認為，只要是對娛樂圈新聞略有涉獵的人，都可以輕易知道柯天貝就是在指梁云菲，甚至用關鍵字搜尋也可以得知，顯然柯在臉書上發表文章之後，已有不特定之多數人閱覽貼文，且多數都能判斷出被針對人的是誰，因此柯辯稱自己的發言不是在針對梁，屬於事後卸責之詞，不足採信。

最終，法官依4次散布文字誹謗罪，判處柯天貝各拘役20日，合併應執行刑期為拘役50日，得易科罰金5萬元，全案確定。