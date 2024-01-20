偷手機支架被判3個月嫌重　慣竊「不服惡意加重」反被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

台中劉姓男子是一名慣竊，2018年8月出監之後，2023年3月、5月又再度犯案，偷走2個手機支架和1部電動滑板車；手機支架一案被台中地院法官依竊盜罪判處有期徒刑3個月，他不滿提出上訴，理由是判決過重、不服惡意加重，結果遭高等法院法官打臉，裁定駁回，全案確定。

▲劉男偷手機支架被判刑3個月嫌太重。（示意圖／CFP，非本案遭竊車輛。）

判決書中記載，劉男2023年5月24日下午4時許行經台中市某路段時，看到路邊停車格的一輛機車上面裝有手機支架（價值1500元），竟徒手將支架拔走，失主發現後急忙報警，他才因此落網。

台中地院一審法官認為，劉男過去曾因竊盜案被判刑，2018年8月才執行完畢出監，沒想到不到5年又再度犯案，而且除了本案之外，他還在2023年3月18日、5月26日竊取另1個手機支架和1部電動滑板車，難認素行良好，至今也未與受害者達成和解或賠償，於是依竊盜罪，累犯，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

然而，劉男不滿判決結果，上訴抗議判決過重，理由則是「不服惡意加重」。全案來到高等法院，二審法官認為，劉男的上訴意旨並未具體指摘或表明原審判決有任何採證認事、用法或量刑涉及違法或不當，上訴書狀中僅有空泛指摘，缺乏實際論述內容，顯然屬於無具體理由上訴，違背法律上之程式，最終不經言詞辯論，逕行判決裁定駁回，全案確定。