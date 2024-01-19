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朱學恆遭境管扯「貴婦奈奈」辯清白求撤銷　遭駁回確定

▲▼ 政治評論家朱學恆現身北檢說明自己告發自己一案。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱學恆不服限制出境出海，抗告遭駁回確定。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴朱學恒被控2022年間，在某次聚餐中趁獨處空檔2度強吻台北市議員鍾沛君，涉犯強制猥褻罪嫌，遭檢方提起公訴，目前由法院審理中。而他不服法院對他的限制出境裁定，扯「貴婦奈奈」為例，說自己若真的逃亡將無法以經營網路維生，提出抗告請求撤銷境管。案經高等法院審理後，高院不採信，駁回抗告確定。

本案起源於#Metoo事件發燒後，鍾沛君去年6月間在臉書發文，指控朱學恒在2022年8月某場餐敘中，等其他朋友離開包廂後，立刻起身繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」事發後朱學恆開直播道歉，也狡辯說自己那天喝到斷片，完全記不起來了；但檔不住悠悠之口，朱學恆遂向檢方提出「自我告發」，並說「身為公眾人物，當負起所有應負之責任」。

檢方兩度傳喚後，在去年10月底認定朱學恆2度強吻鍾沛君，涉嫌「強制猥褻罪」嫌，犯罪嫌疑重大，因此提起公訴。目前案件已經進入台北地方法院一審審理中，而法院也認為朱學恆恐有逃亡之虞，裁定自2021年2月6日起限制出境、出海8月。

對於遭到限制出境，朱學恆不服，提出抗告。他舉出的理由略為，北院裁定中認為他有優異英語能力、多次出境，再加上為網路直播主，所以有可能在海外以直播方式維生；朱學恆舉出落跑網紅「貴婦奈奈」為例，說台灣的網紅若逃亡後，就銷聲匿跡，不可能繼續靠網路維生，請求法院重新審酌。

不過高等法院收案後，高院不採信朱學恆的說法，仍認定他確實有可能逃亡，有必要預先限制其出境、出海。最後高院駁回朱學恆的抗告，全案確定。

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