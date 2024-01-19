臺北醫院與中華民國足球協會簽約　成為國家隊的安心後盾

▲ 臺北醫院鄭舜平院長與中華民國足球協會王麟祥理事長共同簽訂合作備忘錄。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

衛生福利部臺北醫院運動醫學中心成立3周年，提供運動選手專業的綠色通道，讓運動選手在第一時間有精確的診斷，進而擬定未來治療和訓練的方向，今(19)日臺北醫院鄭舜平院長與中華民國足球協會王麟祥理事長在世新大學陳清河校長、中華帕拉林匹克總會宋玉麒秘書長、新北中信特攻職業籃球隊李逸驊總教練…等人的見證下，共同簽訂合作備忘錄，臺北醫院提供綠色通道與個人化精準治療，守護中華足球代表隊，成為國家隊最堅強的醫療後盾。

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▲ 世新大學陳清河校長帶著世新大學足球教練、足球員與世新大學啦啦隊共同參與簽約儀式。

擔任2023亞帕運台灣代表團醫護團醫療長的臺北醫院鄭舜平院長表示，近年來，臺北醫院一直持續在支援亞帕運和各大國際運動賽事，提供即時診斷和治療，有非常專業、豐富的運動員照護經驗。運動難免碰撞，所以運動選手相較於一般民眾，運動傷害率較高，但又必須要更快恢復才能恢復狀態返場比賽，且不能落下病根才能延長運動生涯，因此更需要專業的醫療照顧。臺北醫院運動醫學中心成立至今3周年，受到各界領域運動員肯定，目前照顧的專業選手包含中華帕拉林匹克運動員、新北中信特攻職籃、中信兄弟職棒、世新大學、開南大學…等運動員，足球是需要力量、速度的激烈運動，即時的醫療照護絕對是不容忽視的，臺北醫院會全力守護並支持體壇選手。

去年中與臺北醫院簽訂合約的世新大學陳清河校長，今天帶著世新大學足球教練、足球員與世新大學啦啦隊共同參與簽約儀式，世新大學校長陳清河強調，世新大學用心培育體育人才，設有籃球、啦啦隊、棒球隊、網球隊、羽球隊、足球隊等運動代表隊，選手們在場上拚搏，難免有運動傷害，若長期累積，可能導致慢性疼痛、肌力施展受限，與台北醫院簽訂合作後，借助「綠色通道」精準治療，最好、最快速地保護運動選手健康。

▲ 中華女足代表隊李翊汶選手認為醫療的即時介入隊選手相當重要。

中華民國足球協會王麟祥理事長表達感謝臺北醫院的專業支持與協助，雙方合作建立綠色通道可以確保國家隊選手在發生突發事件或緊急情況時，能夠迅速獲得醫療援助，減少損失和風險。相信雙方可以促進更有效的合作，利用運動科學與運動醫學協助競技運動員減少運動傷害及預防傷害發生，並能在受傷後給予適當的醫療介入促使運動員能盡早回復正常訓練。中華足球代表隊正在新年度裡備戰衝刺，男足準備三月的2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，U20女足更是要挑戰亞洲盃，女足代表隊也會按照新計畫迎接睽違已久的主場國際邀請賽，有了臺北醫院運動醫學中心的全力照顧，相信中華男女足代表隊成員可安心全力踢出佳績。

▲ 中華男足代表隊安以恩選手表示透過休息與專業的醫療介入能延續自身的運動生涯。

臺北醫院運動醫學中心陳建龍主任表示，運動醫學中心整合骨科、復健科、放射科、高壓氧中心等多專科主治醫師，一同為選手打造優質的醫療環境，以最高標準來把關選手的身體狀況，密切和教練及防護員溝通討論，競賽時刻分秒必爭，運動醫學中心成立三年來，經常接到教練和防護員的電話就即刻救援，安排檢查和評估，不僅提供運動傷害預防與治療、健康管理，也提供肌力與體能訓練、返場評估的建議，避免形成反覆慢性的傷害，以提供運動員與熱愛運動的民眾都能夠盡快恢復到受傷前的狀態，例如足球運動員常見有骨骼關節與結構的損傷或移位、肌肉與神經舊有的長期損傷疼痛與發炎，類似的狀況都會影響原本的運動表現與品質，因此一個即時、有效、個別化的精準醫療照顧對於選手是不可或缺的，另外，我們今年更網羅三軍總醫院骨科足踝專家洪濬麒醫師，如虎添翼，相信未來能夠為運動選手提供更優質的醫療服務。

▲ 臺北醫院運動醫學中心成為國家隊的安心後盾。