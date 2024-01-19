詭！阿兵哥在郵局睡著...醒來身陷異世界　受困36hrs才報警

▲阿兵哥離奇受困北門郵局36小時。（圖／GoogleMaps）

圖文／CTWANT

台北市北門郵局日前發生詭譎受困案，一名到郵局辦理業務的阿兵哥，在局內廁所睡著，醒來後驚見郵局內已無任何人影，但他並未立刻向外求救，而是直到36小時後才報警求援。郵局對此回應沒有任何財損，但會加強巡視及加裝廁所使用情形顯示器。

據悉，該名阿兵哥週六到北門郵局辦理業務時，不慎在廁所內睡著，等醒來已是晚上，時間早超過郵局週六營業時間中午12點、員工下班的下午2點。但阿兵哥見自己受困這棟台北市最大的郵局，第一反應卻不是報警，而是把郵局當旅館休息。

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郵局內監視器拍下阿兵哥不僅使用插座替手機充電，還躺在沙發上睡覺，或是滑手機、反覆進出廁所及哺乳室，以及一度站在鐵門前觀察，卻直到受困1天多後才報警。

阿兵哥獲救時告訴員警，以為隔天會有保全來開門，才沒在第一時間報警，直到距離歸營時間越來越近才求救，並堅稱沒在郵局內做出不法行為，不過警員當下對阿兵哥說法抱持保留態度。

郵局雖在派人清點後確認沒有財損，但指星期日沒有營業，並懷疑阿兵哥動機，且經此事件後，將加強廁所、死角巡視，以及再加裝廁所使用情形監視器，以杜絕類似事件再度重演。

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