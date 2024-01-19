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「機翼4顆螺栓消失」乘客一看嚇壞　維珍航空緊急取消起飛

▲「維珍航空」在紐約申請破產保護。（圖／路透）

▲英國維珍航空15日發生驚險事件。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國維珍航空15日發生驚險事件，一架空中巴士A330客機起飛前，竟被乘客發現，機翼上有4顆螺栓憑空消失，導致航班在最後一刻臨時取消起飛。

《鏡報》、《曼徹斯特晚報》報導，維珍航空VS127航班原訂從曼徹斯特機場出發，前往紐約約翰甘迺迪機場，卻因為乘客通報螺栓事件，在起飛前一刻取消。據悉，此情況不會對機上乘客造成安全問題，取消航班是一種預防措施，以利工程師進行全面維修檢查，並且更換緊固件（fasteners）。

Not what you want to see

Manchester Evening News 發佈於 2024年1月18日 星期四

空中巴士A330駐地首席機翼工程師費斯（Neil Firth）解釋，這次事件的機翼鈑金是二級結構面板，用於提升飛機空氣動力學性能，而且每一塊面板都有119個緊固件，因此丟失的4個頂部螺栓「對於機翼結構完整性或負重能力沒有影響，飛機可以安全運行。」

維珍航空表示，該架A330已經重新投入使用，原航班乘客被安置到另一架客機後，也已經飛往紐約，「我們想要為乘客旅程的延誤道歉。」發言人稱，乘客與機組人員的安全是優先要務，「在任何時候都不能妥協」，而該公司的營運表現，一直遠超業界安全標準。

世界各地近期發生一系列飛航意外。本月5日，阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9飛行途中，艙門及大塊機身竟被吹走，幸好緊急迫降後全員平安。本月13日，全日空一架波音737客機飛到一半，竟被發現駕駛艙窗戶龜裂，因此緊急返航。

 
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