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艙門脫落手機瞬間被吸走　「帶孩搭機」千萬別為省錢少做這1事

▲▼嬰兒搭飛機。（圖／CFP）

▲許多人為了省錢或方便，搭機時不會購買單獨座位，而是將嬰幼兒直接抱在大腿上。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國一架波音737 MAX 9客機發生飛行中艙門脫落事故，手機、座椅頭枕、窗框、甚至乘客身上的襯衫，都被瞬間吸出艙外。有鑑於最新事件，美國國家運輸安全委員會（NTSB）與聯邦航空總署（FAA）重申建議，家長或監護人必須替嬰幼兒購買單獨座位，千萬別為了省錢冒著生命危險，只把孩子抱著大腿上。

阿拉斯加航空1282航班5日起飛不久後，艙門及部分機身竟遭吹走，幸好在波特蘭機場成功迫降後，177人全員平安。不過，考慮到被吸出艙外的各式物品與碎片殘骸，當時機上3名有成人陪伴、卻沒有座位的幼童，處境其實相當危險。

《華盛頓郵報》指出，FAA不要求2歲以下孩童購買機票，因此一些大人可能為了省錢，或者懶得尋找獲認證兒童航空安全約束裝置，於是不替小孩購買單獨座位。不過，FAA數據也指出，孩童在飛機上受傷的最大主因，就是預期外的亂流，他們可能在突然的速度變化或碰撞中受傷。

▲▼美國阿拉斯加航空公司1架波音737 MAX 9班機最近飛行時，機上1扇窗戶與大塊機身遭吹走，被迫緊急降落。（圖／路透）

▲波音737 MAX 9的離譜意外，引發美國航空當局的全面調查。（圖／路透）

美國空中服務員協會及美國兒科協會長期呼籲，FAA應該要求監護人保護嬰幼兒的飛航安全，但一些人認為，此舉會使得家庭空中旅遊成本更高，導致這些人被迫轉向開車。而數據顯示，帶孩子開車的死亡率，遠比帶孩子搭飛機的數字更高。

北達柯塔大學航空系助教阿傑庫姆（Kwasi Adjekum）指出，如果當時艙門脫落的破口附近，就有小孩被大人抱著，很可能慘遭瞬間吸出飛機，「把孩子抱在大腿上的作法，是高度不被允許且不被鼓勵的，尤其在起飛及其他脆弱的飛行階段。」

他認為，只要符合飛航安全標準，許多汽車座椅可作為搭機安全約束裝置。但FAA警告，網路上經常出現仿冒商品，因此建議消費者向製造商直接購買。

佛州安柏瑞德航空大學（Embry–Riddle Aeronautical University）航空安全教授布里克豪斯（Anthony Brickhouse）直言，體重低於一定數值的孩童，搭乘汽車時都必須坐上安全座椅，「那為什麼在商業航班上，家長會被允許把孩子抱在大腿上呢？」他直言，這就是系統中的漏洞，「不幸的是，在安全方面，很多時候都是直到悲劇發生，才會做出改變。」

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