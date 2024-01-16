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日本新千歲機場2架飛機碰撞「機身刮出大洞」　撞擊原因出爐

▲▼新千歲機場客機相撞 飛機受損 無人受傷。（圖／翻攝自X/@JacdecNew）

▲日本新千歲機場16日下午發生客機相撞事故。（圖／翻攝自X/@JacdecNew）

記者趙蔡州／綜合報導

日本北海道新千歲機場16日下午發生飛機相撞事故，一架大韓航空客機與國泰航空客機意外碰撞，當時大韓航空包含乘客及機組員共有289人，所幸事故沒有造成任何人員傷亡。大韓航空表示，當時飛機被飛機拖車拉上跑道，拖車因為積雪發生打滑，才導致客機左翼撞上國泰航空客機尾翼。

根據日本NHK報導，大韓航空一架客機原定16日下午5點30分從新千歲機場飛往南韓首爾，不料客機在起飛前移動的過程中，機翼意外與停在停機坪上的國泰航空飛機撞上。

▲▼新千歲機場客機相撞 飛機受損 無人受傷。（圖／翻攝自X/@JacdecNew）

▲國泰航空客機機身尾部被撞出大洞。（圖／翻攝自X/@JacdecNew）

日本消防部門指車，事故造成大韓航空客機的左主翼折斷，國泰航空客機則是機身尾部被撞出一個洞，當時大韓航空機上包含乘客及機組員共有289人，國泰航空機上無人，所幸事故並未引發漏油或火災，也未造成任何人員傷亡。

報導指出，大韓航空表示，當時2架客機都停在停機坪上，後來大韓航空客機被飛機拖車拉上跑道準備起飛，不料拖車因為積雪發生打滑，才導致2架客機意外相撞。

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