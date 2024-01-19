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屏東林業分署建置太陽能發電　手造綠能每年近百萬挹注國庫

▲林業及自然保育署屏東分署建置太陽能發電系統 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林業及自然保育署屏東分署建置太陽能發電系統 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林業及自然保育署屏東分署完整的利用閒置空間，完成了屏東轄區太陽能發電系統，每年預估近百萬回饋金挹注國庫。

林業及自然保育署屏東分署表示，全球氣候變遷、淨零承諾等議題，喚起全人類對永續的意識，為順應國際減碳趨勢，配合國家政策，以2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，及提升我國能源自主及改善民眾生活環境品質為發展方向，

而光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮，太陽能發電系統產生電力，沒有廢氣排放，噪音、汙染，符合世界潮流。

該分署善用閒置空間投入太陽能建置，透過太陽能發電系統裝設，加強屋頂隔熱，緩衝強降雨，增加樓頂板使用壽命，降溫3-4度，節省夏日冷氣用度，屏東分署較前年節省7%的電費，有效降低熱源，平面型太陽能建置，以停車棚方式建置，存在既有停車格，也提供車輛免受太陽直射，減少傷害。

屏東分署所屬廳舍以屋頂型及地面型太陽能發電統計，目前總設置容量640.32峰瓩(kwp)，以每1峰瓩發電約3-4度，及屏東縣平均每日日照約3.02時估算，預估累積20年發電量計5千646萬度，換算累積20年造林面積為403.4公頃，總減排碳量達9797公噸，落實永續發展具體貢獻。

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