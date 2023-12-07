帛琉總統親戴台南四百帽力挺　COP28會議讚台南淨零永續行動

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）親戴台南四百帽子，表達對台南的支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市環保局代表市府團隊，至杜拜(Dubai)參加聯合國氣候峰會COP28周邊會議，與國際友人分享台南實踐淨零永續的成果，為台灣第一個向國際發聲的城市。

市長黃偉哲也預錄影片，介紹台南推動淨零的實績，透過永續行動讓台南跟世界交陪。而日前於大會上，對著各國代表疾呼讓台灣參與氣候峰會的帛琉總統帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）也驚喜現身，還親自戴上市長黃偉哲準備的「台南四百」帽子，更用中文說「謝謝」，以行動展現對台南的支持。

市長黃偉哲事前預錄影片，向國際分享永續行動的「台南經驗」，包含市府如何落實聯合國永續發展目標（SDGs），以及怎麼因應極端氣候、推動淨零轉型，包含發展綠能和再生水、推動低碳運輸、打造低碳校園、提升建築能源效率的成果，為台南的下一個四百年奠定基礎。環保局長許仁澤亦代表黃偉哲市長出席，接力向國際友人分享永續行動的台南經驗，獲在場的國際友人大力肯定。

聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方大會（COP28）於11月30日至12月12日在杜拜召開，台南市政府由環保局許仁澤局長率團參與，於杜拜時間12月6日與NGO組織財團法人台灣產業服務基金會(FTIS)，共同於帛琉國家館辦理「永續城市 淨零轉型(Sustainable Cities and Net Zero Transformation)」周邊論壇。同場與會貴賓包含帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）、帛琉農業、漁業與環境部長Steven Victor、國合會李朝成秘書長、中原大學國貿系林聖忠榮譽教授、台北大學李堅明教授、產基會林萊娣總經理共同與會。

環保局長許仁澤在會議中，分享黃偉哲市長任內，台南因應全球極端氣候，推動永續發展的三大支柱，包含淨零永續、低碳調適和公正轉型。在淨零永續方面，市府積極佈建公車電動化、智慧停車、UBIKE2.0的多元公共運輸；推動畜牧糞尿及木質類廢棄物資源化，約已去化約7,600公噸，更將5,537公噸廢樹枝破碎再利用，作為燃料及肥料；在空品維護上，實施亮麗晴空PLUS計劃，至2022年藍天日數比例已達90%，這也呼應本屆COP會議由C40所提出之呼吸城市(Breathe Cities)倡議，2030年將空氣污染減少30％。

許仁澤表示，在低碳調適方面，市長黃偉哲大力規劃綠電和再生水資源，讓台南能夠因應極端氣候和旱澇分明的挑戰，不僅多次獲得國內政府機關和民間評比的肯定，更是讓產業放心投資台南，也是台南能夠站穩世界，供應全球三奈米晶片的關鍵。例如台南充分發揮地利優勢，推動陽光電城2.0計劃，至2023年台南市太陽能裝置容量已達約4GW裝置容量也是全台第一；此外，市府也超前部署再生水資源，包含全國首創以水換水的機制，未來供水可達8.3萬CMD。

對於公正轉型的議題，許仁澤指出市長黃偉哲也非常重視，持續要求相關單位務必要協助弱勢族群就業，包含輔導媒合，也提倡職業和數位教育，培育新興職業領域的人才。與此同時，市長也極力建設南科和沙崙雙引擎，吸引綠能、數位、科技等產業投資進駐，打造台灣關鍵的經濟產業廊道，也增加新興職業領域的就業機會，讓人才可以安心宜居台南、穩定就業，讓產業轉型的同時也兼顧社會公正轉型。

許仁澤表示，黃偉哲市長在2022年6月5日世界環境日宣布與世界齊行，制訂2050年淨零排放的目標並擘劃淨零路徑，目前市府也制定「台南市淨零永續城市管理自治條例」草案，從法制著手奠定城市永續治理的制度基礎。此外，台南也持續與國際接軌，推出2022年自願檢視報告(VLR)，為台灣當年度第二個登上日本地球環境策略研究院（IGES）VLR Lab平台的城市與全球分享。