50嵐在紅什麼？他菜單盯很久「不知道特色」　鐵粉曝1優勢：很厲害

▲50嵐。（圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名品牌50嵐有一票鐵粉，不少人若想喝飲料，都會先想到它。近日就有網友好奇拋問，50嵐似乎沒有主打的產品，50嵐的特色和魅力到底是什麼？貼文曝光後，引發底下網友討論。

男網友在Dcard上，以「50嵐在紅什麼」為標題發文，劈頭就詢問熱愛喝手搖飲的人覺得50嵐在紅什麼？有何魅力？很多品牌都有主打的品項，像是大苑子主打水果系列、一沐日是粉粿、得正是烏龍茶和奶蓋，那50嵐呢？

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原PO透露，他每次去50嵐，菜單都會看很久，不知道要買什麼才好，所以50嵐的特色究竟是什麼？

貼文曝光後，不少網友大讚50嵐品質穩定，「我覺得是品質穩定！喜歡喝的東西都蠻固定那幾樣，幾乎不太會有A店、B店不同，而且喝習慣了，想不到喝什麼又想喝飲料的時候會去買」、「品質穩定啊，各分店不會差太多」、「不管到哪間店喝起來的味道永遠都一樣，品質很穩定」、「品質很穩定，每間分店味道都差不多很厲害，幾乎所有品項都不踩雷」。

▲網友誇讚50嵐品質穩定。（圖／記者劉維榛攝）

還有網友回應，「主打的就是經典吧？它好歹也算是台灣手搖飲界品牌中的先祖之一」、「不會選擇障礙，紅茶拿鐵、黃金烏龍」、「喝的叫一個心安，不會踩雷很棒啊」、「每次想喝珍奶就是會想買它」、「50嵐的冰淇淋紅茶很好喝，是其他家喝不到的味道」、「主打便宜又大碗的波霸珍珠啊」。

不過也有網友表示，「漲價之前因為1號，還有CP值很高，漲價後就直接pass」、「對我來說50嵐很普，從來不知道要點什麼，從以前開始就沒有很戳我喜好」。話題引發討論。