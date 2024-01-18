最瘦配料不是寒天！嘴饞想咬珍珠「改加這1樣」：熱量剩1／5

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人超愛手搖飲，有的主打純茶，也有的推薦鮮乳品項，還有推出各種配料爆紅的手搖店。營養師高敏敏曾貼出配料熱量表，如果怕胖一族嘴饞想加料，就記得「蘆寒愛（蘆薈、寒天、愛玉）」口訣，最瘦配料一份才31大卡，是珍珠的1/5。另外，營養師李婉萍也曾分享，相較其他配料，有4品項纖維含量高、熱量低，非常推薦。

營養師高敏敏曾在粉專貼文，分享手搖配料熱量表，除了有標註的品項外，都是以飲料店2大湯匙（約60克一份）來估算。其中，有8樣超夯配料落在紅燈區：奶蓋203大卡、草仔粿168大卡、西米露165大卡、粉粿165大卡、冰淇淋（一大勺）160大卡、珍珠波霸156大卡、蜜地瓜/芋頭150大卡、多多（2罐）144大卡。

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黃燈區則是4樣：粉條131大卡、芋圓128大卡、OREO脆片116大卡、布丁（一顆）110大卡。

至於綠燈區共有6種選擇：椰果76大卡、蒟蒻71大卡、仙草57大卡、愛玉45大卡、寒天42大卡、蘆薈31大卡。

另外，營養師李婉萍也曾在《媽媽好神之俗女家務事》節目中分享手搖飲配料（蜜糖）熱量表，提醒愛喝飲料又怕胖的人，可以挑選熱量稍微較低的配料，最推薦的是椰果、愛玉、寒天及蘆薈。

她表示，雖然手搖飲店中，不管哪種配料幾乎還是有蜜糖，但椰果、愛玉、寒天、蘆薈相較之下纖維含量高，且熱量較低。其中，只有台灣才種得出來的愛玉更是她的心頭好，不僅有飽足感，其富含水溶性纖維可降低膽固醇，「附加健康成分是比較多的。」

高敏敏則提醒，手搖店的每一樣配料，基本上都會蜜過糖，這樣才會有香甜的味道，所以就算是選無糖飲品，配料仍潛藏精製糖，一杯下來大約還是有2-4顆方糖量，所以也不能因為熱量比珍珠、奶蓋低就天天喝。