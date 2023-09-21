921國家防災日　竹市實施30小時不間斷震災救災動員演練

▲模擬地震倒塌建築物搜索作業，持續不間斷30小時。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

地震應變，有備無患！新竹市長高虹安表示，地震具無法預測性，面對地震所造成之複合性災害，平時應做好各項整備工作，為驗證地震災害應變能力，新竹市消防局9月20日及21日於新竹市轄內進行連續30小時震災動員演練，模擬新城斷層6.9規模廣域型地震災害，從災情掌握、通報、成立災害應變中心，到大規模廣域集結據點開設，全程採無預警及貼近實際災害情境模式進行演練。

高虹安指出，每年9月21日為國家防災日，內政部自107年持續模擬各地區震災災情，採各縣市分區輪序方式辦理大規模震災救災動員演練，今年以模擬新城斷層6.9規模廣域型地震災害情境，由受影響之新竹市、新竹縣及苗栗縣於9月20日及21日，在各所屬場域聯合實施「桌上型兵棋推演」及「連續不中斷實兵演練」。此外，為建立制度化救災模式，竹市特種搜救隊預計於明年參與「國家搜救能力分級檢測」(NAP，National Accreditation Process)，藉以持續提升守護新竹市災害防救能量並與國際搜救模式接軌。

新竹市消防局長李世恭表示，此次演練於竹市災害應變中心、新竹漁港P3車場、消防教育訓練基地、公道五路中油油庫及柴橋路一帶等5個場域實施，動員28個單位500餘人次參與，模擬自9月20日上午時段接獲內政部通知新城斷層6.9規模震災訊息後啟動演練，演練作業及流程依據竹市「災害應變中心作業要點」及「地震災害應變標準作業流程」進行，包含啟動陸域及空域災情查通報作業、韌性社區自主應變啟動，以及廣域救災據點開設等37個情境演練，盼藉由災害應變中心與災害現場橫、縱向整合機制，與府內與外部單位救災資源整合，提升大規模震災應變之整備能量。

為讓演練趨近真實，實際動員各種救災機具及人力於廣域救災據點（新竹漁港P3停車場）待命接受任務指派，也特別邀請社團法人新竹市救急會共同參演，由該會徐靜玲副大隊長率志工團隊將急難救援餐車開到演練現場，提供現煮餐食供救災人員食用，讓救災人員得以補充體力，在疲累的工作下能更有動力，以實際行動支持災害防救工作。

消防局表示，竹市境內共計新竹斷層及新城斷層2條活動斷層，鑒於大規模震災應變需要，於第一、第二大隊各配置1台前進指揮所運輸車，可於震災發生時第一時間到場開設前進指揮所，展開指揮救災工作，並能與竹市災害應變中心進行遠距會議，利於長時間救災、搜集災害情資、整合跨單位人力及資源。

另，為強化地震搜救能力，消防局也特別打造4輛特種搜救專用車，並配置各式電動油壓破壞器材、多功能生命探測器等高階地震搜救器材，於地震發生時讓同仁能即時動員並有足夠裝備器材進行震災救援工作；另本次演練也實地導入竹市3隻取得IRO-B（高級）國際認證資格搜救犬，在複雜倒塌建築物環境中協助精準搜索受困者，以效彌補搜索器材的限制。