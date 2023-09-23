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社會 社會焦點 保障人權

民間捐贈新竹市2千萬消防設備　高虹安為屏東殉職勇消默哀30秒

▲新竹市長高虹安及與會人員一同為屏東火警案殉職弟兄默哀30秒。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安及與會人員一同為屏東火警案殉職弟兄默哀30秒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

發揮無私的大愛精神，力挺新竹市消防工作！今(23)日共計有7組熱心公益的捐贈人士與民間單位，聯合捐出價值近2千萬的消防設備，捐贈開始前，新竹市長高虹安及與會人員一同為屏東火警案殉職弟兄默哀30秒，表達哀悼。高虹安表示，救災是消防人員最危險也是最神聖的時刻，為消防員及所有受傷人員祈福，盼傷亡減到最小，屏東一切平安。隨後由市長高虹安主持聯合捐贈典禮代表受贈，並回贈各捐贈者感謝狀及紀念品，感謝民間捐贈者熱心公益，協助提升新竹市消防量能。

此次捐贈依據竹市消防局提出的需求，分別捐贈了：2輛救護車，電動三用油壓剪3組、共生面罩23組、特搜鞋30雙、消防頭套、衣及褲60套、消防手套210雙、義消消防衣、帽、鞋、手套50套，高階救護器耗材1批，總共合計捐贈金額為1911萬2千元，是竹市聯合捐贈總金額最高的一次，全面提升了竹市消防局救災救護戰力，裝備上的更新，更能保障消防同仁執行緊急救災工作時的安全。

高虹安表示，打火同仁在每次災難發生時，都是第一時間出勤到達現場英勇救難，例如22日晚間屏東大火，截至目前已有4位消防英雄在救護中不幸殉職，竹市平常能風調雨順，市民健康安穩，都是有消防局同仁在維護日常消防安全，為保障消防同仁的權益，市府已經將超勤加班費由1萬7000元提高到1萬9000元，也盡力在消防設備上不斷更新。高市長感謝各界捐贈者提供的多元精良裝備與各式車輛器材，市府將好好運用，守護打火英雄的生命安全。

高虹安表示，感謝圻銨科技有限公司、李美雪女士、吳琇淋女士、騰遠工程有限公司、善心人士詹先生、福源花生醬、天地日月靈修會等各捐贈單位及人士的義行善舉，基於「取之於社會，用之於社會」的理念，回饋鄉里慷慨解囊，捐出各式消防救護裝備器耗材及救護車，供消防執行救災救護使用，因為有民間滿滿的愛心，讓竹市消防局的同仁可以更勇敢向前，出勤時如虎添翼，讓他們在火場當中或者緊急救護的時候，有更精良的設備來保護市民的安全。也期盼聯合捐贈能發揮拋磚引玉的成果，號召更多的民間企業、宗教團體或善心人士加入善舉，一起來關心消防安全。

消防局長李世恭表示，自今年1月起，竹市內到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，共受理175件OHCA救護案件，成功救活人數75人，急救成功率達42.8%，到院前心肺功能停止患者康復出院人數19人，康復率達10.9%。依據內政部消防署統計資料，去年全國急救成功率為27.4%、全國康復出院率為4.85%，竹市在全國急救成功率及康復率成績都名列前茅，有了聯合捐贈者的慷慨解囊，讓消防局未來能繼續因應突發災情，救助更多寶貴生命。

消防局表示，面對各種突發的災害，同仁永遠站在第一線守護民眾人身和財產安全，市府雖然每年都編列預算持續汰舊換新設備，讓同仁在救災時發揮效能，但災害類型日趨複雜，救災不再僅是駕駛消防車到場，每一次出勤裝備都有所損耗，愛心永遠不嫌多，感謝民間的善意捐贈，提供更先進技術器材執行科技救災，效果快速且安全性更高，此次受贈的車輛器材不但用於平日勤務，也讓同仁出勤更安心。

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