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北市YouBike前30分鐘免費要回來了！議會初審通過預算

▲▼Youbike,Ubike,微笑單車。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市YouBike租借前30分鐘免費，預算初審通過。（資料照／記者陳家祥攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市長蔣萬安選前曾承諾，會恢復YouBike租借前30分鐘免費，原先預計今年1月上路，如今預算初審通過，台北市交通局表示，若預算順利通過議會大會二讀、三讀審議，將由市長正式宣布實施時間。

台北市議會交通委員會16日審查交通局113年度暫擱預算案，審理市府編列的3.7億因應YouBike前30分鐘免費的預算。而除了這筆預算以外，交通局還有編列5年5億元的預算，用來擴充YouBike規模。

在會議當中，民眾黨議員陳宥丞說，現在YouBike若是故障，需要民眾將座椅轉向，等公司人員巡查後，才有辦法發現、處理，不像是先進國家的作法。

民進黨議員趙怡翔也表示，腳踏車若故障而沒人借，是否也算在見車率當中，導致見車率的數據失真，雖然今年要增加6,000輛車，但市府應該智慧化管理，建立車損回報機制，讓民眾即時通報、廠商也能在第一時間處理。

▲▼Youbike,Ubike,微笑單車。（圖／記者陳家祥攝）

▲北市YouBike租借前30分鐘免費，預算初審通過。（資料照／記者陳家祥攝）

對此，交通局官員指出，在會議中有向議員說明，目前規劃增加1萬2,000輛車，預估今年先新增6,000輛，增車以後可以提高見車率，雖然仍有可能出現借不到車的情形，但會加強監管，避免見車率惡化。

交通局官員也說，YouBike一經通報故障，見車率就會扣除，且與廠商的契約內容當中，有要求維持妥善率，目前平均妥善率超過99％，若民眾碰到故障車輛，也可以透過YouBike的APP回報，由廠商來第一時間處理。

交通局長謝銘鴻說，去年底審議預算時，有議員擔憂前30分鐘免費，會導致借不到車的情況惡化，因此擱置預算，而透過這段時間的溝通，局方提出了改進調動、投車籍增加人力的計畫，且會在實施以前就會做好準備。

謝銘鴻說，現在交通委員會初審通過預算，等到議會大會二讀、三讀審議通過，與市府討論完畢，並且將系統設定好，會由市長蔣萬安公布具體實施時間。

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