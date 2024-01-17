國民法官制上路周年記者會　司法院：檢方起訴更嚴謹精緻

▲國民法官新制施行一週年記者會，司法院刑事廳長李釱任（右）、新聞及法治宣導處處長兼發言人陳婷玉（左）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民法官制新上路一週年後，司法院17日舉行記者會，說明一年來實施狀況。總計全國去年一整年共收案108案，審結16案，案件類型以普通殺人罪最多，公共危險致死案次之。除了外界質疑的辯護量能不足、量刑變重以外，司法院也發現，檢方起訴更加嚴謹精緻。

本次記者會由司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人陳婷玉，以及刑事廳廳長李釱任共同主持。李釱任指出，去年全國各地方法院總收案件數為108件（以台中地院14件最多、新北地院13件次之）、審結16件；案件類型以普通殺人罪43案最多、公共危險致死罪33案次之；判決刑度從有期徒刑4年5月（酒駕致死、肇事逃逸）至無期徒刑（殺人）不等。

至於國民法官的組成部分，李釱任表示，國民法官、備位國民法官男女比例呈常態分布，與我國總人口之性別比例相當，遍及各種職業、年齡層。其中職業別分布最多為「技術、佐(助)理人員及事務人員」、次之為「專業人員」及「服務、銷售及勞力人員」；年齡別分布最多為40至49歲，其次為30至39歲；學歷以具大專院校學歷者最多，佔近6成，其次為具高中職學歷、研究所以上學歷，各佔20％、18.67％。

李釱任指出，觀察新制施行後，各界反應「辯護量能不足」及「量刑傾向改變」問題，司法院刻正研擬策進方案，將充分運用、提升法院公設／約聘辯護人及法律扶助資源，保障被告權益；陸續開發量刑資訊系統等工具，將國民法官法庭量刑傾向列為長期觀測重點，協助妥適量刑。

媒體詢問，先前預估一整年約有300件國民法官案件，但第一年僅有108案，為何出現落差？李釱任回應，因檢方當時為避免案件落入國民法官新制審判，在去年底有一波結案潮；但結案潮過後，因檢方起訴更加嚴謹、精緻，案件量就回復正常。李釱任說，去年7月後，以每週一到兩案的速度增加，預估今年應該能有200件國民法官案件。

▼刑事廳長李釱任。（圖／記者吳銘峯攝）