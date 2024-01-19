氣朋友4歲孫調皮　彰化婦1動作要關80天「不能換罰金、緩刑」

記者黃翊婷／綜合報導

彰化58歲許姓婦人去年7月間受朋友邀請前往作客，沒想到朋友家中的4歲小孫子太調皮，她一氣之下隨手拿起花盆內的枯枝教訓，結果遭孩子的雙親一狀告上法院。彰化地院法官審理後，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處拘役80日，不得易科罰金，也不予宣告緩刑。

▲許婦因朋友的小孫子調皮，竟擅自教訓孩子。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，許婦與婦人A是朋友關係，2023年7月10日她受邀前往A家作客，雙方在聊天、飲酒過程中，她因為不滿A婦的4歲小孫子在旁邊調皮搗蛋，竟隨手拿起花盆內的枯枝教訓，導致小孩四肢受傷。

家人看到小孩身上有傷，氣得向警方報案並決定提告。許婦到案之後，對於自己的行為均坦承不諱。

彰化地院法官認為，許婦是心智成熟的成年人，理應知道孩子年紀尚小，身心均未成熟，縱使有管束教育的需要，也應該妥善處理、溝通，她卻未能理性控制自身情緒，擅自傷害孩子，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處她拘役80日，不得易科罰金。

此外，法官表示，雖然許婦過去沒有前科，但她的行為對孩子的身心發展造成影響，確實十分不當，至今也未與孩子的父母達成和解或取得原諒，所以不予宣告緩刑，全案仍可上訴。

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