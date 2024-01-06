不爽病床使用怒甩護理師巴掌　莽男嗆「打你剛好而已」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

彰化陳姓男子去年9月間因為不滿某醫院洗腎區的病床使用問題，竟徒手甩了護理師A一巴掌，接著放話「打你剛剛好而已，你這種人我見一次打你一次」，結果反而害自己吃上官司，日前被彰化地院法官依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

▲陳男因為不滿病床使用問題，竟當場甩護理師巴掌。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

起訴書中記載，陳男2023年9月1日上午11時許在彰化某醫院的洗腎區，因為對於病床使用問題心生不滿，竟當場徒手揮打護理師A的左臉頰一巴掌，接著說出「打你剛剛好而已，你這種人我見一次打你一次」等話。

護理師A被打到左臉鈍傷、口腔擦傷，加上陳男的恐嚇語言，心生畏懼，因此決定向警方報案。陳男到案之後辯稱，他確實有打護理師A的臉頰，但這是拉扯時不小心打到的，他也不記得自己是否有說過恐嚇的話。

不過，由於護理師A和另一名證人指證歷歷，加上醫院驗傷診斷證明書等證據，陳男還是被檢方依法提起公訴。彰化地院法官認為，陳男只是因為不滿病床使用問題，就對護理師動粗，行為確實不可取，但考量到他最後終於坦承犯行，於是依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。