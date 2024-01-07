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社會 社會焦點 保障人權

社群聊天室PO「問卷」惹議　彰基院長告醫師勝訴　

▲▼彰化基督教醫院,彰基,彰基商圈。（圖／記者姜國輝攝）

▲彰化基督教醫院。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院(下稱彰基)2年前因人事問題，陷入白色巨塔風暴，一名醫師稱受財團法人台灣基督長老教會總會所託，在社群聊天室發布一份「彰基院長滿意度調查暨新任院長選舉」問卷，院長陳穆寬認為內容對其與院方有所汙辱，因此提告請求回復名譽，日前獲得勝訴，需在三大報彰投版及台灣教會公報刊登勝訴啟事。全案可上訴。

判決書內容指出，原告陳穆寬自2018年起擔任彰基院長迄今，被告醫師則於2020年8月至2022年6月底擔任彰基住院醫師。

原告主張，被告任職彰基醫院期間，因不滿他對於彰基改革管理措施，於2022年6月4日14時16分許，在網路問卷平台，佯稱受財團法人台灣基督長老教會總會所託，張貼「彰基院長滿意度調查暨新任院長選舉」問卷在LINE「彰基人聊天室」群組內，已嚴重減損原告名譽權及社會評價。

被告答辯指出，問卷雖然是他製作張貼，但調查意見並非他一人所形成，是由千人以上填寫所累積形成，且問卷調查意見亦不是最終意見，均有正面選項，並無原告所稱妨害名譽，問卷調查應屬可受公評，主要是喚起醫護人員對公共事務的參與，並非以誹謗原告名譽為目的，未逾合理評論原則之範疇，應受憲法保障，以維護言論自由。

法官審理，被告在問卷中「某偽基督徒少在那邊以神之名招搖撞騙」、「這裡是北韓嗎，彰基金小胖名不虛傳」、「吃相真難看」、「血汗醫院」、「貪汙」、「隨機對員工解雇或降職，營造恐怖統治氛圍」、「苛扣員工福利」、「大搞個人崇拜」等等字句敘述，客觀上已有具有抽象侮蔑、輕視等負面貶抑他人涵義，實已逸脫中立客觀陳述，且與調查原告擔任院長滿意度的目的無涉。

法官審酌，認被告不實佯稱受長老教會總會所託，建立該份問卷，成為彰基法人醫療體系及中部醫療院所暨地方人士關注內容，被告也自稱問卷有千人以上填載，原告主張為屬有據，審酌後判決被告應負擔費用刊登如原告聲明所示內容，以回復原告名譽。

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