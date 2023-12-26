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社會 社會焦點 保障人權

加LINE被人妻查手機　同事嗆「狗都不理的女人」賠1.5萬

記者黃翊婷／綜合報導

張姓女子和小美（化名）是同事關係，今年2月間兩人因為加表哥LINE好友起爭執，張女不滿小美要求檢查手機，竟在多達33人的聊天群組中，傳訊息嘲諷「狗看到XX都不會硬的女人整天亂吃醋，誰對號入座我就是說誰」，結果遭一狀告上法院。彰化地院法官審理後，判張女應賠償小美1萬5000元較為適當。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲張女與小美因為加表哥LINE好友、查看手機等事情起爭執。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關。）

小美在判決書中主張，她和張女是同事關係，今年2月21日張女在擁有33名成員的LINE群組中，傳送以下對話，「這幾天我會誠心誠意去妳家登門拜訪，找妳老公泡茶，給妳道歉，讓妳老公評評理，妳為什麼要查看我的手機」、「我為什麼不能夠加妳表哥的私LINE」、「如果今天是妳老公加我的私LINE，妳查我的手機，我沒話說」、「狗看到XX都不會硬的女人整天亂吃醋，誰對號入座我就是說誰」。

由於張女在第一條訊息中有寫出小美的全名，小美認為這些訊息就是在罵自己，憤而對張女提出刑事告訴，另外再提出民事告訴求償8萬元。

對於上述指控，張女表示，刑事部分判決已經公布，她對於犯罪事實內容沒有意見，僅認為小美提出的求償金額太高。

彰化地院法官認為，張女在多達33人的群組中發表上述言論，對於小美的名譽侵害非輕，考量到雙方的年齡、經濟能力、社會地位、財產狀況等因素後，最終判張女應賠償小美1萬5000元較為適當，全案仍可上訴。

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