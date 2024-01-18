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考生注意！入冬最強寒流襲學測「北部恐剩5°C」　把握最後好天氣

▲113學年度大學學科能力測驗即將在1月20日至22日舉行，期間恐碰上「入冬以來最強寒流」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲113學年度大學學科能力測驗即將在1月20日至22日舉行，期間恐碰上「入冬以來最強寒流」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／台北報導

113學年學科能力測驗將在本周六（20日）起一連舉行3天，而周六正好有鋒面通過變天，超過半個台灣有雨，周末後到下周三（24日）則是將迎來入冬以來最強寒流。對此，氣象達人彭啟明提醒，周末到下周參加學測的家長及考生們把握周五好天氣，周末開始天氣轉變，須注意穿著調整，才能保持最佳狀態。

彭啟明18日下午在臉書發文指出，寒流並非是在本周六、日報到，而是在下周一開始降溫，下周二、三最顯著，不過周六開始受鋒面影響，白天各地有短暫陣雨，往南影響可影響至周日清晨，氣溫方面受冷空氣南下影響，北部及東北部降溫顯著。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署，下同）

彭啟明表示，周末天氣轉變，周日鋒面遠離後北方冷空氣增強，北部、東部陰雨，中南部天氣轉好，晴到多雲，北部市區低溫可能達13至15度；溫度明顯下降時間則為下周一至二，北部市區進一步降至7到10度，局部地區低至5度，其餘地區約9到10度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

彭啟明總結，下周一至三強冷空氣南下，可能達寒流等級；北部、東部陰雨，中南部多雲到陰，山區短暫陣雨。另外，高山降雪機會部分，下周一至三，2000公尺高山降雪機會高，北部1500公尺以上也有可能。

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