老外吃商務餐、中國阿姨吃麵包⋯旅客控差別待遇！華航喊冤曝始末

▲旅客控訴華航差別待遇，華航喊冤曝始末。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

近日一名旅客搭乘中華航空，同機兩名旅客預訂素食餐點，上機後發現空服員沒有準備，接著空服員請中國阿姨吃兩道小菜及一個麵包，另將商務艙素食餐端給老外，他不滿抱怨差別待遇。對此華航解釋，兩人在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女子因旅行社開票出錯，男子則因臨時簽轉未訂餐，因此僅能運用有限資源，絕無差別待遇。

一名旅客近日搭乘華航CI517台北飛北京航班，他在臉書貼文指出，不少旅客預訂素食餐點，上機後卻發現空服員沒有準備，坐在他前面的老外向空服員反應問題，空姐請他稍等，她會想辦法。

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坐在該旅客旁邊的中國阿姨發生同樣問題，並向另一名空服員反應，這名空服員卻只回答「您就吃這2個小菜然後我多給你1個麵包好嗎？」阿姨也只好答應。

過不久，空服員將商務艙的素食餐端給坐在前面的老外，他不解，直指「這不是差別待遇什麼叫差別待遇？」他當下向空服員反應，空服員則回答「今天餐不夠，我自己的餐都捐出來了」。

▲旅客抱怨，華航空姐對老外、中國人差別待遇。（示意圖／記者李姿慧攝）

對此，華航表示，此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客的需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受的餐點，盡力滿足旅客，並無差別待遇。

華航指出，經查兩位旅客在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女性旅客的旅行社在第一次訂位時有預訂特別餐，但因旅行社未在期限內完成開票，必須重新訂位，旅行社第二次再訂位及完成開票，則未預訂特別餐，本公司系統也顯示無特別餐，應是旅行社將第一次訂位的行程單提供旅客而造成誤會。

因旅行社未成功預訂，座艙長特別詢問旅客可協助代訂回程特別餐，目前旅客還未確認回程日期，座艙長提醒旅客再跟旅行社確認預訂，或可聯絡本公司確認。

另一位外籍男性旅客則係他航因航班異常臨時簽轉，他航未即時提供旅客特別餐資訊，所以在本公司系統確實未顯示預訂特別餐。

華航解釋，針對嬰幼兒或宗教飲食禁忌等特別餐需求，旅客須於班機起飛前24小時完成特別餐預訂，以利事先準備餐點上機。