　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老外吃商務餐、中國阿姨吃麵包⋯旅客控差別待遇！華航喊冤曝始末

▲▼華航,飛機,旅客,空服員。（圖／記者李姿慧攝）

▲旅客控訴華航差別待遇，華航喊冤曝始末。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

近日一名旅客搭乘中華航空，同機兩名旅客預訂素食餐點，上機後發現空服員沒有準備，接著空服員請中國阿姨吃兩道小菜及一個麵包，另將商務艙素食餐端給老外，他不滿抱怨差別待遇。對此華航解釋，兩人在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女子因旅行社開票出錯，男子則因臨時簽轉未訂餐，因此僅能運用有限資源，絕無差別待遇。

一名旅客近日搭乘華航CI517台北飛北京航班，他在臉書貼文指出，不少旅客預訂素食餐點，上機後卻發現空服員沒有準備，坐在他前面的老外向空服員反應問題，空姐請他稍等，她會想辦法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

坐在該旅客旁邊的中國阿姨發生同樣問題，並向另一名空服員反應，這名空服員卻只回答「您就吃這2個小菜然後我多給你1個麵包好嗎？」阿姨也只好答應。

過不久，空服員將商務艙的素食餐端給坐在前面的老外，他不解，直指「這不是差別待遇什麼叫差別待遇？」他當下向空服員反應，空服員則回答「今天餐不夠，我自己的餐都捐出來了」。

▲▼華航,機組員,機師,空服員。（圖／記者李姿慧攝）

▲旅客抱怨，華航空姐對老外、中國人差別待遇。（示意圖／記者李姿慧攝）

對此，華航表示，此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客的需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受的餐點，盡力滿足旅客，並無差別待遇。

華航指出，經查兩位旅客在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女性旅客的旅行社在第一次訂位時有預訂特別餐，但因旅行社未在期限內完成開票，必須重新訂位，旅行社第二次再訂位及完成開票，則未預訂特別餐，本公司系統也顯示無特別餐，應是旅行社將第一次訂位的行程單提供旅客而造成誤會。

因旅行社未成功預訂，座艙長特別詢問旅客可協助代訂回程特別餐，目前旅客還未確認回程日期，座艙長提醒旅客再跟旅行社確認預訂，或可聯絡本公司確認。

另一位外籍男性旅客則係他航因航班異常臨時簽轉，他航未即時提供旅客特別餐資訊，所以在本公司系統確實未顯示預訂特別餐。

華航解釋，針對嬰幼兒或宗教飲食禁忌等特別餐需求，旅客須於班機起飛前24小時完成特別餐預訂，以利事先準備餐點上機。

ET快訊
0度線壓境！網憂「霸王級寒流」再現　專家示警了
鴻海旗下京鼎遭駭「爆5TB機密勒贖」！　將赴調查局做筆錄
林襄暴瘦！臉凹近況照曝　淚眼認：看自己好不順眼
寒流來了！全台有感凍6天「探7°C↓」
員工一見aespa本人嚇傻！　揭現場：跟電視真的有差
快訊／五股「乾哥乾妹」巨幅看板拆除了！
傳藍鎖定立院「韓昌配」　柯文哲：哇！實在很難想像
愛莉莎莎質疑作票　留爛攤「PO限動出國嗨」！網轟：超囂張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　全場吵翻：盤子疊出來的

防割喉案！不滿教育部僅強化「校安檢查」　全教會宣布退出討論

網傳影片質疑「作票」　 范琪斐開酸：輸就喊不公，幹嘛投票？

老外吃商務餐、中國阿姨吃麵包⋯旅客控差別待遇！華航喊冤曝始末

新冠確診爆增「一來就插管」　台中醫院疾呼：快點打疫苗

0度線壓境！網憂「霸王級寒流」再現　彭啟明示警：低溫很有感

寒流來了！全台有感凍6天「北台灣7°C↓」　1000m↑高山可能下雪

高中生炫耀「小草識別證」！家長憂邪教崇拜：根本未成年的黨證

第一次約會「去破千吃到飽」　女狂塞想回本！結局糗爆：有救嗎？

第一次到台灣旅遊！陸女逛完「台北鬧區」失望了：1類人不要來玩

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　全場吵翻：盤子疊出來的

防割喉案！不滿教育部僅強化「校安檢查」　全教會宣布退出討論

網傳影片質疑「作票」　 范琪斐開酸：輸就喊不公，幹嘛投票？

老外吃商務餐、中國阿姨吃麵包⋯旅客控差別待遇！華航喊冤曝始末

新冠確診爆增「一來就插管」　台中醫院疾呼：快點打疫苗

0度線壓境！網憂「霸王級寒流」再現　彭啟明示警：低溫很有感

寒流來了！全台有感凍6天「北台灣7°C↓」　1000m↑高山可能下雪

高中生炫耀「小草識別證」！家長憂邪教崇拜：根本未成年的黨證

第一次約會「去破千吃到飽」　女狂塞想回本！結局糗爆：有救嗎？

第一次到台灣旅遊！陸女逛完「台北鬧區」失望了：1類人不要來玩

沈玉琳嗆偶像團體　沒有經驗不用硬聊

台東女看完病「機車不見」忙報警　原來是民宿旅客騎錯了

2年條款僅1人簽？柯文哲酸謝立功「搞不清楚」　周台竹也罕見飆重話

「小草證」入校園白批綠反串操作　民進黨：不要利用民主傷害民主

年度MVP對決　大帝恩比德狂轟41分擊倒約基奇與金塊

快艇新主場今年啟用　將成2028洛杉磯奧運籃球場地

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　全場吵翻：盤子疊出來的

剛隆乳2年…蕾菈淚認「縮水了」！被拍胸前挖洞近照 網：不敢相信

不敵20歲小將　丹麥前世界球后止步第二輪

吉他手「邊開腦邊演奏」手術畫面曝光　摘完腫瘤隔天就出院

演昏倒測試白柴忠誠度　牠無情秒色色奴才傻眼

生活熱門新聞

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住

愛莉莎莎質疑作票　留爛攤子「爽出國」！網狂轟

高麗菜價狂跌　雲林菜農開放民眾免費採

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

「今年首波寒流」凍很久　挑戰入冬最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

4大航空營收／2023年全寫新高　長榮航衝破2000億元大關

4大航空營收／2023年全寫新高　長榮航衝破2000億元大關

疫後復甦出國人潮大增，推升我國4家航空公司2023年營收皆創下新高紀錄，其中長榮航（2618）表現最亮眼，首度衝破2000億元關卡，華航（2610）逾1848億元、星宇航空（2646）逾224億元、台灣虎航（6757）全年則破124億元。

華航去年營收創新高　今年隨航班持續復飛業績會更好

華航去年營收創新高　今年隨航班持續復飛業績會更好

華航2023營收創新高！年終5個月+2萬激勵金　再調薪4％

華航2023營收創新高！年終5個月+2萬激勵金　再調薪4％

華航年終平均5個月　董事會今拍板

華航年終平均5個月　董事會今拍板

華航獨家機上餐再+1　攜手陳耀訓推4款麵包、全艙等都可吃

華航獨家機上餐再+1　攜手陳耀訓推4款麵包、全艙等都可吃

關鍵字：

華航

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

嘉義某國中生「6打1」拍攝過程　家長氣炸全告

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面