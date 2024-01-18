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華航素食餐烏龍爆料！　傳內部公告：組員特別餐不得挪用

▲▼華航,機組員,機師,空服員。（圖／記者李姿慧攝）

▲華航機組員。（圖／記者李姿慧攝）

記者葉國吏／綜合報導　

中華航空因「素食餐」烏龍爆料引起討論，對此還有網友爆料指出，華航內部已經公告「組員特別餐不得挪用」，也就是說未來只要沒有訂到素食餐，就只能提供素泡麵了。對此華航尚無回應。

昨日有男網友在臉書發文，指控華航空姐接獲老外反應沒拿到素食餐，請老外稍等、她去想辦法，另一位空姐接獲大陸阿姨反應同樣狀況，卻只讓阿姨多吃一塊麵包，讓男子認為是差別待遇。

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此文引起網路發酵，但華航對此澄清表示，此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客的需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受的餐點，盡力滿足旅客，並無差別待遇。

▲▼網友發文爆料華航差別對待。（圖／翻攝臉書）

▲網友發文爆料華航差別對待。（圖／翻攝臉書）

華航指出，經查兩位旅客在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女性旅客的旅行社在第一次訂位時有預訂特別餐，但因旅行社未在期限內完成開票，必須重新訂位，旅行社第二次再訂位及完成開票，則未預訂特別餐，華航系統也顯示無特別餐，應是旅行社將第一次訂位的行程單提供旅客而造成誤會。

另外根據中時電子報報導，有網友在批踢踢發文指出，由於發生特別餐爭議，華航內部特別發出一封主旨為「組員特別餐不得挪用」的公告，此後公服員若再把自己的餐送給客人吃，就是違反公司規定。也就是說，未來如果沒有訂到素食餐點，就只能提供素泡麵。對此爆料目前華航尚無回應。

有其他網友推文說「那個正義哥搞到以後素食餐點沒訂到的，就只能賭有素泡麵了，組員不會有素食餐給你囉」、「把自己的給乘客吃，結果好心沒好報」、「還一堆人認為他很正義勒，不知道他根本搞不清楚狀況」。

 
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