新任閣揆「2人」最有可能！　郭正亮斷言：不會是潘孟安

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選剛落幕，各界開始討論新任內閣人選可能會有誰。前立委郭正亮認為，行政院長要有非常充沛的人脈，不然朝小野大一定扛不住，目前傳出來最有可能的人選是前交通部長林佳龍、前民進黨主席卓榮泰，而前屏東縣長潘孟安他則認為不可能，潘應該會是總統府祕書長。

▲卓榮泰（左）、林佳龍（右）被認為是目前最有可能的新閣揆人選。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

關於新閣揆人選，各界有許多不同的聲音，前交通部長林佳龍、前民進黨主席卓榮泰、前文化部長鄭麗君、國安會祕書長顧立雄、高雄市長陳其邁等人都曾被提出來討論。

前立委郭正亮18日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，賴清德不會讓新潮流組閣，因為賴要團結民進黨，所以不可能全部都讓一個派系拿走，目前傳出來最有可能的閣揆人選是卓榮泰或林佳龍，不可能是潘孟安，畢竟潘還有論文問題，縱使指導教授已出面幫忙辯護，可是形式上的問題還是存在。

▲郭正亮認為潘孟安相關經驗不夠，組閣機率低。圖為潘孟安。（資料照／賴清德競選總部提供）

郭正亮接著說道，潘孟安沒有中央部會經驗，也沒有當過六都首長，不可能讓潘來組閣，「我認為他就是總統府祕書長」；反正目前傳出來的人選就是卓榮泰或林佳龍，或者非民進黨人士，但據他了解，該名非民進黨人士控制不住這個盤，「我認為他沒有這個能力，而且過去陳水扁就鬧過這個事，就唐飛啊，hold不住啦。」

郭正亮表示，朝小野大會很難運作，所以行政院長要有非常好的協調能力以及充沛的人脈，一定要八面玲瓏，什麼問題都要能回答，不然扛不住，因為行政院長是要接受總質詢的，而且到時候一定會有一大堆矛盾出現，包含自己的內閣、行政與立法的互動、立法之間的鬥爭等等。