超商周末小確幸來了！泡麵、飲料下殺買1送1　面紙8抽20入特價59元

▲7-11門市今（19）日起至1月21日推出「超值五六日」優惠。（資料照／記者蕭筠攝）



記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下，馬上就要下班放假了！就有超商祭出「超值五六日」優惠，多達36款商品通通下殺折扣，像是有麥茶、氣泡水、泡麵、冰品等商品皆可享買1送1，還有精品咖啡大杯任選2杯129元、面紙8抽20入特價59元等優惠，快把握便宜補貨。

7-11門市今（19）日起至1月21日推出「超值五六日」優惠，超多商品下殺買1送1，包含iseLect 550ml麥茶／梅子風味綠茶、蠟筆小新咖啡牛乳／紅茶牛乳、舒味思氣泡水、福樂冰雪紅茶牛乳、泰國MIX脆脆條原味／韓式辣雞風味、韓國不倒翁起司拉麵（包）、新貴派濃厚花生牛奶威化棒、日本NIJIYA雪派珍珠奶茶／女王草莓香草、日本NIJIYA聖代巧克力香草／夢幻草莓蛋糕風味、奇美芝麻流沙包、爭鮮黃金甜玉米粒、妮維雅密集保濕修護護手霜、金頂鹼性電池4+2入（3號／4號）。

▲本周「超值五六日」優惠內容一次看，點圖可放大。



另外還有KIRIN午後紅茶熱奶茶買2送1、CITY PRIMA精品大熱拿／大熱美（衣索比亞／瓜地馬拉）任選2杯129元、舒敏厚棒袖面（包）8抽20入特價59元、麥提莎巧克力／麥提莎麥芽脆心黑巧克力任選加10元多1件、義大利Florinda香氛皂薰衣草舒眠／寵愛芍藥單件特價149元、杜老爺曠世奇派巧克力大雪糕／草莓大雪糕／玫瑰鹽焦糖巧克力增量／酒釀黑櫻桃3件99元、蘇菲瞬吸加長護墊無香17.5cm 28片任選2包79元、近江唇釉酷露露聯名款酒紅／皇家紅／皇家粉單件特價59元。

21PLUS、21風味館全門市也有最新限時優惠，即日起至1月23日祭出「1元加價購」優惠，只要購買香草烤雞加1元，就能多吃8吋起司烤餅1個+蜂蜜綠茶2杯，原價659元，特價只要471元就能吃到。

▲21PLUS、21風味館最新限時優惠要搶吃。（圖／業者提供，下同）

加碼收「21熟客券」，一次搜集9款人氣品項下殺，其中，買1送1品項包括「雪豆腐布丁」、「雞肉洋蔥圈」、「香草烤雞蓉玉米濃湯」、「冬瓜檸檬凍飲」及「蜂蜜綠茶」，第2件半價優惠品項則有「香草烤雞腿+青花椒麻炸雞」、「21香草烤半雞」、「青花椒麻炸雞組合」及「酥炸熱狗」，整張券現省604元，只要於門市出示活動圖片即可享優惠，提醒優惠券發放至1月24日，可使用至3月19日。

▲21熟客券網羅9大人氣商品下殺。