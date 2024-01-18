快來試手氣！超商咖啡飲品「買1送1」爽喝　加碼免費送禮盒

▲7-11於線上APP、LINE官方帳號雙平台推出「好運龍來刮刮樂」活動，活動期間每人每日最多可免費玩4次，張張都有獎。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

快試手氣！超商將於雙平台推出「線上刮刮樂」活動，每人每日最多可免費玩4次，張張都有獎，最低可享指定咖啡飲品買1送1，或是有機會免費帶走指定禮盒1份；另外，超商再加碼，若於活動期間每兌換2次咖啡優惠條碼，再送指定CITY飲品同品項買1送1優惠券以及「雙人遊法國巴黎機+酒」抽獎機會，說不定幸運兒就是你。

7-11於線上APP、LINE官方帳號雙平台推出「好運龍來刮刮樂」活動，1月24日10:00起至2月11日19:00止（獎項兌換至2月11日23:59止），活動期間每人每日可於7-11 APP、7-11 LINE官方帳號免費各玩2次，持活動折扣條碼於兌換期間內至門市買CITY系列指定飲品可享折扣。

▲「好運龍來刮刮樂」活動最低可享指定CITY飲品任選買1送1優惠。



「好運龍來刮刮樂」活動獎項有指定CITY品項（CITY CAFE大杯以上／精品咖啡／現萃茶／珍珠系列／不可思議咖啡）任選買1送1（價低者折）、2件89折、任選2件79折或任選2件59折；7-11 APP還有限定免費送，小禮物為指定卡滋X蠟筆小新禮盒1份、卡娜赫拉禮盒1份或指定OPEN!零食/用品1份。

不僅如此，7-11 APP再加碼，只要在活動期間每兌換2次咖啡優惠條碼，就有機會再得到「指定CITY同品項買1送1優惠券」，以及「雙人遊法國巴黎機＋酒」抽獎機會1次。

▲foodpanda1月限定優惠碼一次看。（圖／foodpanda提供）

外送平台「foodpanda」1月則推限定「超殺優惠碼」，這個月不僅可以爽喝星巴克第2杯半價、漢堡王買1送1，還有周三限定會員日祭出摩斯、COMEBUY、鬍鬚張滷肉飯等可享消費滿額不限次數直接打7折優惠，把握機會開訂，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「星巴克、漢堡王買1送1！ foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看」。