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肯德基、再睡5分鐘買1送1！　外送平台「人氣美食下殺」限時13天搶

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats年前加碼優惠要搶。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

年前再加碼！外送平台「Uber Eats」祭出最新限時「人氣美食買1送1」、「限定優惠碼」了，即日起連13天爽吃雙月食品社、師園鹽酥雞、肯德基等指定品項買1送1，除外還有再睡5分鐘飲料也能買1杯多喝1杯，趕緊揪同事、朋友開訂去。

Uber Eats最新超殺優惠來了，即日起至1月30日全用戶可於APP享「雙月食品社海帶絲、花干、甜不辣、百頁豆腐買1送1」、「師園鹽酥雞米血糕、百頁豆腐買1送1」、「再睡5分鐘檸檬午茉綠買1送1」、「肯德基8塊上校雞塊買1送1」、「漢堡王王的華堡餐買1送1」、「頂呱呱派對熱銷組（雞脖子+地瓜薯條）買1送1」、「達美樂MyBox總匯與龍蝦舞沙拉買1送1等。

Uber One會員則加碼喝「再睡5分鐘午茉綠歐蕾買1送1」及輸入優惠碼「懂點」再享「下單滿350元打85折」優惠，單筆最高折現折70元。提醒實際販售品項與供應情況依APP顯示為主，優惠使用規範或條款則請參考APP公告。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda1月限定優惠碼一次看。（圖／foodpanda提供）

另一外送平台「foodpanda」1月則推限定「超殺優惠碼」，這個月不僅可以爽喝星巴克第2杯半價、漢堡王買1送1，還有周三限定會員日祭出摩斯、COMEBUY、鬍鬚張滷肉飯等可享消費滿額不限次數直接打7折優惠，把握機會開訂，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止；詳細優惠內容請看「星巴克、漢堡王買1送1！　foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看」。

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