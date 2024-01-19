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明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了　尾牙容易中大獎

大寒周六到！「7生肖」偏財運強強滾　尾牙容易抽大獎

▲邱彥龍列出大寒期間（1/20~2/04）運勢最強7生肖，有望抽到大獎。（示意圖／資料照）

圖、文／CTWANT

24節氣中的最後一個節氣大寒將於20日到來，這段期間是一年中最寒冷的時節，常有寒流發威，因此要注意保暖，同時這時間也有許多公司舉辦尾牙，提供大獎讓員工好過年。對此，國際天星命理風水專家邱彥龍列出大寒期間，運勢最強7生肖，這些人抽到大獎的機率特別大，不彷試試手氣。

大寒運勢最強7生肖：

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《Top7 ：猴》

屬猴的朋友，在這段期間相對比較幸運，能在外地、網路、宗教團體、高等教育上得到智慧的提升與開竅，也能找到客戶，並讓事情得到化解，同時在團體間可得到高人氣，建議屬猴者大寒期間多讀點書是好事。

《Top6 ：雞》

屬雞的朋友，在這段期間，如果已經準備好了，就是盡情發揮的時候到了，容易得到名利與財富，並受到喜愛，重點是把話說好，就能擁有非常好的表現，記住好好的行銷自己、展現自己，就能得到好運，但是千萬別把脾氣和口舌拿到檯面上搞是非，這並非好事。

《Top5 ：兔》

屬兔的朋友，這段期間偏財運和事業運滿強的，容易有意外的財富降臨，但這段期間心理容易不平衡，會自己找自己麻煩，切記不要被身邊的朋友、兄弟姊妹或鄰居的言語所影響，保持正向光明的心態則好運將至。

《Top4 ：龍》

屬龍的朋友，在這段期間有貴人相助，並且能在外地、網路、宗教團體、高等教育等方面得到助力，在地產、房屋、酒店、建築、礦產、教育、法律方面也有快速得財的機會，事業運非常強。

《Top3 ：豬》

屬豬的朋友，這段期間光彩耀人容易成為焦點，享受出名的樂趣，同時擁有很強的偏財運與人氣，還有五鬼運財的機會，但是娛樂方面的支出，建議見好就收，注意躲在暗處的小人。

《Top2 ：鼠》

屬鼠的朋友，這段期間有新的工作或事業的機會，會因名氣或表現亮眼得到財富跟升官的機會，且會遇到人家給錢花或者來自遺產的繼承，總之會有四方來財的感覺，但相對的工作量會比較大一些，切記要收斂自我的脾氣，運勢會更好。

《Top1 ：牛》

屬牛的朋友，在這段期間工作需要親力親為，但運氣不錯，有事業財，會有許多朋友來找，雖然要跑來跑去，但可因此獲得很好的名聲，記住做決定或判斷時要相信自己內心的第六感，可以因此帶來財富，屬牛者大寒期間貴人運超強，擁有升官發財的優勢，請把握強運。

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關鍵字：

財運運勢尾牙

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