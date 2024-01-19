「大寒」來了！7生肖運勢強容易抽到大獎　3星座名權利三收

文／命理老師 邱彥龍

周六（1／20）進入大寒，這段時間溫差甚大，忽冷忽熱，很容易感冒，同時，這段期間很多公司行號也都舉辦尾牙犒賞員工，到底哪些生肖偏財運比較強？國際天星命理風水專家邱彥龍指出，牛、鼠、豬、龍、兔、雞、猴等七生肖抽到大獎的機率特別大，屬牛的跟屬鼠的還容易獲得升遷機會，屬豬的有五鬼運財的好運氣、屬兔者偏財運不錯，屬龍者這段期間則容易有貴人相助。

▲大寒節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（1／20 ~ 2／04）運勢最強7生肖，分別是：

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Top7 ：猴

屬猴的朋友在這段期間相對的比較幸運，能在外地、網路、宗教團體、高等教育上得到智慧的提升與開竅，也能找到客戶，並讓事情得到化解，同時在團體間可得到高人氣，總之，建議屬猴者大寒期間多讀點書是好事。

Top6 ：雞



屬雞的朋友在這段期間，如果已經準備好了，就是盡情發揮的時候到了，容易得到名利與財富，並受到喜愛，重點是把話說好，就能擁有非常好的表現，記住好好的行銷自己、展現自己，就能得到好運，但是千萬別把脾氣和口舌拿到檯面上搞是非，這並非好事。

Top5 ：兔



屬兔的朋友這段期間偏財運和事業運還蠻強的，容易有突然的財富降臨，但這段期間心理容易不平衡，會自己找自己麻煩，切忌不要被身邊的朋友、兄弟姊妹或鄰居的言語所影響，保持正向光明的心態，則好運將至。



Top4 ：龍



屬龍的朋友在這段期間有貴人相助，並且能在外地、網路、宗教團體、高等教育等方面得到助力，在地產、房屋、酒店、建築、礦產、教育、法律方面也有快速得財的機會，事業運非常強。

▲屬龍朋友，大寒期間事業運非常強。（圖／取個免費圖庫pexels）



Top3 ：豬



屬豬的朋友這段期間光彩耀人容易成為焦點，享受出名的樂趣，同時擁有很強的偏財運與人氣，還有五鬼運財的機會，但是娛樂方面的支出，建議見好就收，注意躲在暗處的小人。

Top2 ：鼠



屬鼠的朋友這段期間有新的工作或事業的機會，會因名氣或表現亮眼得到財富跟升官的機會，且會遇到人家給錢花或者來自遺產的繼承，總之會有四方來財的感覺，但相對的工作量會比較大一些，切記要收斂自我的脾氣，運勢會更好。

Top1 ：牛



屬牛的朋友在這段期間工作需要親力親為，但運氣不錯，有事業財，會有許多朋友來找，雖然要跑來跑去，但可因此獲得很好的名聲，記住做決定或判斷時要相信自己內心的第六感，可以因此帶來財富，屬牛者大寒期間貴人運超強，擁有升官發財的優勢，請把握強運。

▲屬牛朋友大寒期間貴人運超強。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

大寒是一年當中、也是冬季的最後節氣，邱彥龍老師指出，今年大寒特別不一樣，因為1月20日冥王星將進入水瓶座，意味著正式的水瓶時代來臨，如果能檢視自己過往的錯誤、徹底改變自我，重生將來臨，尤其風象星座的水瓶、雙子、天秤三寶將得到解放，名、權、利三收的機會非常強大，包含上升、太陽、月亮星座都算數，但相對的也需要低調，不要因狂妄自大而惹禍，把握時機可以旺運20年。

邱彥龍老師建議，大寒這段期間除了可多佩戴金飾、金銀錶等幸運物之外，也可隨身攜帶紅包袋、紅繩或五色線，可增加名氣，招好人緣與貴人，帶來偏財運並擋災避難。

▲大寒期間可隨身攜帶紅包袋招好人緣與帶來偏財運。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，大寒期間太陽、火星與海王星最旺，則有利於元首等政府官員、名人、網紅、演藝人員、大企業家、軍警人員、軍工行業、軍火商、化學、醫藥、醫美行業、內外科醫療行業、消防、爆竹、酒店業、旅館、KTV、水產、海產業、物流業、陸海空運輸、食品業、飲料、石油等液體相關行業，還有創新、遊戲、研發行業等也都會有不錯的成績。另外，有7個星座擁有好運，除前面提到的風向三寶之外，還有雙魚、金牛、處女、摩羯座，財運、貴人運與福德運都很強，可善加運用。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師