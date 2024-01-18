空襲伊朗9死！巴基斯坦稱擊殺恐怖分子　俾路支解放軍放話宣戰

▲巴基斯坦18日空襲伊朗造成9人死亡。圖為巴基斯坦民眾。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦18日空襲伊朗造成9人死亡，巴基斯坦外交部發布聲明證實，對伊朗錫斯坦俾路支斯坦省進行高度精準軍事打擊，擊殺多名恐怖分子。針對這起事件，分離主義組織「俾路支解放軍」（BLA）放話，「巴基斯坦將不得不為此付出代價，我們會報仇，我們向巴基斯坦宣戰。」

綜合衛報、美聯社、CNN等報導，巴勒斯坦發動「消滅游擊隊員」（Marg Bar Sarmachar）作戰行動，出動軍機發射飛彈，針對伊朗境內7處恐怖分子藏身處展開高度協調、有針對性的精確打擊。

▲巴基斯坦人員在外交部外站崗。（圖／CFP）

巴基斯坦外交部聲明提到，這起行動唯一目的為追求巴基斯坦自身安全和國家利益，無可妥協，且依據可靠情報，分離主義份子即將進行大規模恐怖行動，而這些人在伊朗境內獲得安全避難所。巴基斯坦高階安全官員透露，軍方現階段已進入極度高度戒備狀態，將強硬應對伊朗方面任何的事件。

只不過伊朗指出，巴基斯坦攻擊的是錫斯坦俾路支斯坦省一處邊境村莊，造成9人死亡。伊朗政府已要求巴基斯坦針對這起襲擊事件「立即做出解釋」，並召見巴基斯坦駐德黑蘭最高外交官等人。

▲巴基斯坦與伊朗的相互攻擊使得兩國緊張情勢升溫。圖為巴基斯坦國旗。（圖／CFP）

依據俾路支解放軍（BLA）發布的最新聲明，巴基斯坦在伊朗境內發動的攻擊鎖定並殺害人民，「巴基斯坦將不得不為此付出代價，現在俾路支解放軍不會保持沉默，我們會報仇，我們向巴基斯坦宣戰。」

如今巴基斯坦與伊朗的相互攻擊使得兩國緊張情勢升溫。正在達沃斯參加世界經濟論壇的看守總理卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）等人已縮短出訪行程，提前返國。