快訊／巴基斯坦空襲伊朗爆炸聲連連　報復伊朗越界攻擊

▲巴基斯坦針對伊朗發動空襲。圖為巴基斯坦戰機。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

伊朗16日攻擊鄰國巴基斯坦,打擊目標是官方所指的激進組織「正義軍」(Jaish al-Adl),但卻也連帶造成2死3傷。最新消息指出,巴基斯坦18日針對伊朗發動空襲,伊朗境內傳出爆炸聲,伊朗宣稱已造成7人死亡。

Pakistan hits militant targets in Iran in retaliation to Iran launching drone strike inside Pakistani territory



The rockets hit the Shamsar Saravan area. #MissileAttack



Source: India Today, Times of Indiapic.twitter.com/tdq3isuiO8