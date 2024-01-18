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不是九份、淡水　新北「最強景點」是這！台人給4.1星超好評

林口,三井outlet park（圖／資料照）

▲林口三井Outlet。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個縣市受歡迎的景點不同，每到新的一年，都可以查看交通部觀光署的統計資料。以台中來說，去年1月至10月底，累積造訪人數最多的景點是一中商圈，總計吸引784萬人次。其中，新北市的最新熱門景點居然不是老街或自然景觀，而是「林口三井Outlet」，共吸764萬人次造訪，相當有人氣。

根據交通部觀光署統計，去年新北市1月至11月的熱門景點排行，第一名是「林口三井Outlet（MITSUI OUTLET PARK 林口）」，11個月累積764萬餘人造訪；第二名是「淡水金色水岸（淡水老街）」，累積402萬餘人次前往；三至五名則是「新北市立鶯歌陶瓷博物館（459萬人次）」、「瑞芳風景區（九份老街）364萬人次」以及「八里左岸公園（299萬人次）」。

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到底這間Outlet有多受歡迎？查看在Google評價就可窺見一二，共有43661則評論，平均高達4.1顆星，在台灣民眾高標準的眼光下，分數算是相當亮眼。

另外，也曾有網友好奇，林口本身就比較偏僻，氣候也沒有到很好，三井的美食街好像沒什麼特別厲害的東西。他實際逛過之後，覺得還是國外Outlet的打折鞋比較便宜，不知道林口三井Outlet的優勢在哪。

貼文瞬間被底下留言反駁，「那邊生意超好的，假日吃飯都沒有位子」、「人超多，你真的有去過嗎」、「偏僻？你確定？旁邊有住宅區又有市場捏」、「其實很好買、很好逛，餐廳也好吃」、「有室內區就屌打」、「假日其實人不少，不只三井那一帶，連周邊出沒的人口都比以為的多。」

還有網友大推三井的優點，「有的東西真的比較便宜啦」、「方便停機車還有誠品，能遛小孩」、「超好逛啊！夏天有冷氣，冬天有暖氣，又不怕下雨」、「三井是不買東西走走也很舒服的地方」、「我是因為日系服飾品牌多才去三井的～」

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