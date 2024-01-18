「林志凱任務完成」台中巡佐值班猝逝移靈　警列隊敬禮場面哀戚

記者游瓊華／台中報導

台中市霧峰分局大里所巡佐、52歲的林志凱於昨(17)日晚間7點多時，在值班台昏倒，被送往醫院緊急裝上葉克膜搶救，卻仍不敵死神，今天上午7點，在家屬同意下，拔管宣告不治。上午10點鐘，家屬將林志凱移靈返回老家前，特地繞行生前服務的大里分駐所，員警們整齊列隊向林志凱行禮致敬，高喊「林志凱任務結束，一路好走」，場面哀戚。

▲台中巡佐林志凱值班猝逝，今早移靈，警列隊敬禮場面哀戚。（圖／記者游瓊華翻攝）



林志凱昨晚值班時突感身體不適、呼吸急促，經在場兩位員警發現後，立即實施CPR並通知119到場，緊急送往大里仁愛醫院急救，經院方醫療團隊持續搶救，並裝上葉克膜送加護病房救治，經過一夜搶救仍回天乏術，上午7點鐘，經家屬同意由醫生到場拔管宣告不治。

霧峰分局表示，上午家屬將林志凱移靈返回嘉義大林鎮老家，於載返老家前，先繞行生前服務之大里分駐所，由同仁列隊向林員行禮致敬。霧峰分局由分局長陳祥麟率副分局長、督察組長、大里所長等人全程陪同，全力協助家屬處理後續司法相驗、治喪、撫卹及慰問等事宜。

▲林志凱在警職服務表現優良，曾獲頒10年、20年警察獎章 。（圖／記者鄧木卿翻攝）



霧峰分局指出，林志凱畢業於台灣警察專科學校專9期，在民國81年調派霧峰分局服務迄今，從警年資31年，任職期間摘奸發伏，打擊犯罪不遺餘力，始終秉持服務民眾，奉獻社會之熱枕，任勞任怨，克盡職守，屢屢創造出不平凡之事蹟，計獲記功13次、嘉獎845次，在職服務更因表現優良，獲頒10年、20年警察獎章。

家庭狀況已婚，育有1女，平時工作認真負責且熱心助人，和同事相處融洽，長年茹素，也保有運動習慣，身體健康，未聽聞有服用慢性疾病藥物之情形，突然病逝讓同事一時無法接受。