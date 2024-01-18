　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「林志凱任務完成」台中巡佐值班猝逝移靈　警列隊敬禮場面哀戚

記者游瓊華／台中報導

台中市霧峰分局大里所巡佐、52歲的林志凱於昨(17)日晚間7點多時，在值班台昏倒，被送往醫院緊急裝上葉克膜搶救，卻仍不敵死神，今天上午7點，在家屬同意下，拔管宣告不治。上午10點鐘，家屬將林志凱移靈返回老家前，特地繞行生前服務的大里分駐所，員警們整齊列隊向林志凱行禮致敬，高喊「林志凱任務結束，一路好走」，場面哀戚。

▲台中巡佐值班猝逝移靈，警列隊敬禮場面哀戚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中巡佐林志凱值班猝逝，今早移靈，警列隊敬禮場面哀戚。（圖／記者游瓊華翻攝）

林志凱昨晚值班時突感身體不適、呼吸急促，經在場兩位員警發現後，立即實施CPR並通知119到場，緊急送往大里仁愛醫院急救，經院方醫療團隊持續搶救，並裝上葉克膜送加護病房救治，經過一夜搶救仍回天乏術，上午7點鐘，經家屬同意由醫生到場拔管宣告不治。

霧峰分局表示，上午家屬將林志凱移靈返回嘉義大林鎮老家，於載返老家前，先繞行生前服務之大里分駐所，由同仁列隊向林員行禮致敬。霧峰分局由分局長陳祥麟率副分局長、督察組長、大里所長等人全程陪同，全力協助家屬處理後續司法相驗、治喪、撫卹及慰問等事宜。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲林志凱在警職服務表現優良，曾獲頒10年、20年警察獎章 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

霧峰分局指出，林志凱畢業於台灣警察專科學校專9期，在民國81年調派霧峰分局服務迄今，從警年資31年，任職期間摘奸發伏，打擊犯罪不遺餘力，始終秉持服務民眾，奉獻社會之熱枕，任勞任怨，克盡職守，屢屢創造出不平凡之事蹟，計獲記功13次、嘉獎845次，在職服務更因表現優良，獲頒10年、20年警察獎章。

家庭狀況已婚，育有1女，平時工作認真負責且熱心助人，和同事相處融洽，長年茹素，也保有運動習慣，身體健康，未聽聞有服用慢性疾病藥物之情形，突然病逝讓同事一時無法接受。

ET快訊
取消尾牙「改1人發1萬現金」！　網搶應徵
阿諾遭德國海關扣留！　重罰120萬
內參民調第二卻墊底　柯文哲喊沒造假：支持者投票率低且要上班
快訊／離奇命案！白洋裝女「雙腳騰空」倒5F遮雨棚亡
新加坡男來台灣玩「第一天就昏迷」淪植物人　醫療費破155萬
獨／「北海道女婿」出事了！　跨海賣合利他命觸法遭罰
52歲台中警值班猝逝！　警列隊敬禮場面哀戚
快訊／26歲國道警「陳屍廁所」！　頭部有槍傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淡水男逛完夜市騎車返家　穿越馬路撞紅牌重機...腦出血重傷送醫

馬桶蓋、祈福酒都要貪　國防部政戰局前上校判刑定讞

KTV私刑原因曝！網上吵架以為對方要和好　少女天真赴約慘遭霸凌

快訊／離奇！白洋裝女「雙腳騰空」倒在5F遮雨棚　送醫搶救不治

張國煒批「一航廈一聯盟」霸佔機場　華航企業工會提告誹謗

告白女同學被拒還說「想抱妳睡」　男學生被判拘役30日

獨／「北海道女婿」出事了！跨海賣合利他命　觸法遭罰12萬

時速110km狂飆！害騎士「全身粉碎性骨折」慘死　他只賠8萬下場曝

「林志凱任務完成」台中巡佐值班猝逝移靈　警列隊敬禮場面哀戚

快訊／26歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部發現一處槍傷

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

淡水男逛完夜市騎車返家　穿越馬路撞紅牌重機...腦出血重傷送醫

馬桶蓋、祈福酒都要貪　國防部政戰局前上校判刑定讞

KTV私刑原因曝！網上吵架以為對方要和好　少女天真赴約慘遭霸凌

快訊／離奇！白洋裝女「雙腳騰空」倒在5F遮雨棚　送醫搶救不治

張國煒批「一航廈一聯盟」霸佔機場　華航企業工會提告誹謗

告白女同學被拒還說「想抱妳睡」　男學生被判拘役30日

獨／「北海道女婿」出事了！跨海賣合利他命　觸法遭罰12萬

時速110km狂飆！害騎士「全身粉碎性骨折」慘死　他只賠8萬下場曝

「林志凱任務完成」台中巡佐值班猝逝移靈　警列隊敬禮場面哀戚

快訊／26歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部發現一處槍傷

台裔人夫前妻靠辣照4年海撈18億　曬數據網譁然！勸女性別加入

【廣編】Tempo家用紙品 x mofusand貓福珊迪　助你掌握好運tempo

賴清德退新潮流！　趙少康：弱勢總統還有什麼派系？

皮包骨浪汪「頭卡塑膠罐」痛苦求助　嚴重脫水露憔悴眼神惹心疼

正妹營養師染病！「痰多到爆炸」症狀揭曉　推吃3類食物好得快

Discord驚爆裁員170人　美女主管「才剛買房」錯愕反應全錄下

內閣總辭獲慰留將看守到520　陳建仁：繼續點燃自己、照亮台灣

日本飲料架上一款商品「不能喝」！老司機揭真實用途...網全驚呆

最瘦配料不是寒天！嘴饞想咬珍珠「改加這1樣」：熱量剩1／5

朋友小孩也下手　女師私訊引誘男學生「同時和多男發生性關係」

細肩帶妹超派！嗆男友「被恁北抓到了」　爆氣拿球棒砸車真相曝

社會熱門新聞

即／26歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

即／台中巡佐累倒值班台　今晨搶救不治

台中KTV私刑狂毆長髮少女　被逼自打15下還拳打腳踢潑冰水

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

高虹安遭影射「交往有婦之夫」告周玉蔻敗訴

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

台中KTV私刑原因曝！被逼自摑下跪+水壺砸頭淋冰水

即／白洋裝女「雙腳騰空」倒在5F遮雨棚！送醫不治

台中警官值勤中倒地失去意識　加護病房觀察中

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

高雄豪宅有內賊　外傭偷雇主107萬現金+珠寶

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

更多熱門

相關新聞

中市Youbike建置1332站　成功騎進松鶴部落

中市Youbike建置1332站　成功騎進松鶴部落

臺中市繼高海拔的谷關設置YouBike 2.0站，再騎進和平區松鶴部落！台中公共自行車超前達標建置達1,332站，不分城鄉，山巔海角都不偏廢，近期也順利克服地理環境，解決補車、維修等困難，於和平區松鶴部落設點市府交通局克服地理環境、補車、維修等困難，順利讓YouBike 2.0在松鶴部落上路服務。

即／台中七期無預警停電　紅路燈故障

即／台中七期無預警停電　紅路燈故障

男開車自撞安全島！一度受困車內

男開車自撞安全島！一度受困車內

台中噪音車深夜擾民　警強力取締開罰

台中噪音車深夜擾民　警強力取締開罰

金門男棄車肇逃！他挨撞送醫…竟是酒駕上路

金門男棄車肇逃！他挨撞送醫…竟是酒駕上路

關鍵字：

林志凱移靈台中巡佐值班猝逝影音警員

讀者迴響

熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

即／26歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

「股匯雙殺」！台幣急貶　央行曝原因

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面