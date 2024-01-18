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健檢全做了！43歲女「產後羊水栓塞」2度沒心跳　摘子宮奇蹟救回

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名43歲鄭姓產婦懷孕前就做了多項自費產檢，不料日前自然在外院產時持續性大量出血，送醫時已嚴重休克，急診搶救時，醫師判斷為「羊水栓塞」，須立即送開刀房摘除子宮搶救產婦，沒想到產婦術中再次心跳驟停，醫療團隊立即替她裝葉克膜才順利完成手術。隔日產婦奇蹟清醒，且能正確回答問題，讓家人、醫療團隊都很振奮，直呼「妳上輩子一定救了全村的人！」醫師表示，羊水栓塞是產科惡夢，是造成孕婦死亡主因之一，發作過程更恐導致孕婦腦缺氧成植物人，目前醫學並無法及早診斷和預防，也無特效藥。

▲43歲的鄭小姐產前做過多項高齡產婦健檢，未料產後無預警羊水栓塞。（圖／鄭小姐提供）

▲43歲的鄭小姐產前做過多項高齡產婦健檢，未料產後無預警羊水栓塞，夫妻很珍惜現在的生活。（圖／鄭小姐提供）

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▲▼鄭姓產婦歷經羊水栓塞，鬼門關前走一回。（圖／記者許宥孺攝）

▲鄭小姐(左1)歷經羊水栓塞，心跳停止2次。（圖／記者許宥孺攝）

鄭小姐上月順利康復出院，終於和家人、寶寶團聚，今(18日)特別到高雄長庚感謝醫療團隊，並分享與死神拔河的歷程。她直呼「還好老天保佑！」只記得誕下寶寶後，突然意識模糊、眼前一片黑，沒來得及看到、聽到寶寶大哭，醒來時已經插管躺在加護病房，隔一個月才抱到寶寶。提到摘除子宮，鄭小姐說，還好只打算生一胎，能平安回來陪小朋友就很開心、很珍惜了。

鄭小姐的先生憶起當日仍心有餘悸，兩人眼眶不禁泛出淚水，他表示，本來預期生產會很順利，沒想到才抱小孩去嬰兒室，回產房時發現太太在裡面待很久，醫療團隊忙著搶救，他後來才知道太太產後大出血，上救護車時，他告訴太太「老婆妳要加油，我會陪妳」，手術約進行4小時，過程心情非常煎熬，幸好醫療團隊給他信心並安撫他的情緒，終於盼到太太手術順利。

▲高雄長庚產科醫師黃坤龍。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚產科醫師黃坤龍。（圖／記者許宥孺攝）

主刀的高雄長庚產科醫師黃坤龍表示，當時鄭小姐大量出血，研判是羊水栓塞，他心裡也沒有很大的把握，因為羊水栓塞個案救回機率非常低，發作過程中可能導致產婦缺氧、低血壓進而造成腦缺氧，救回後更可能成為植物人。不過鄭小姐隔日清醒後，意識狀況非常清楚，可說是奇蹟。

黃坤龍醫師認為，鄭小姐恢復過程順利，應是醫療團隊及早判斷，並讓心臟外科、麻醉科團隊及時介入，在術中置放葉克膜，關肚時凝血功能漸漸恢復，加上鄭小姐求生意志強烈，因此預後狀況良好。

▲高雄長庚胸腔心臟血管外科醫師王鈺棠。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚胸腔心臟血管外科醫師王鈺棠。（圖／記者許宥孺攝）

高雄長庚胸腔心臟血管外科醫師王鈺棠說，鄭小姐歷經2次心跳停止，第一次救回時仍不穩定，因此緊急置放葉克膜暫時維持心跳、血壓，越早放上，患者腦部損傷程度可減低，救回機率較高，鄭小姐在住院第4天後即拿下葉克膜。

▲高雄長庚副院長林志哲。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚副院長林志哲。（圖／記者許宥孺攝）

「生的過麻油香，生不過四塊板。」高雄長庚副院長林志哲表示，即便現今醫療科技發達，生產仍有高風險，少部分更可能致命。據衛福部統計，生育事故救濟前3名分別是是產後大出血、羊水栓塞、和血管及肺栓塞，發生的年齡以36~40歲居冠。

羊水栓塞是造成孕婦死亡的主因之一，台灣發生率約10萬分之4，近年來認為是胎兒的羊水細胞造成母體全身性過敏反應，典型特徵為低血壓、低血氧、瀰漫性出血與凝血功能障礙，有時初始表現為大出血(出血量大於1000毫升以上)，若無及時判斷是羊水栓塞，會增加產婦的死亡率。目前醫學並無法預測羊水栓塞的發生，也無特效藥，需依靠專業團隊及時判斷與介入，才有機會將產婦從鬼門關拉回來。

▲高雄長庚婦產科部長林浩。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚婦產科部長林浩。（圖／記者許宥孺攝）

高雄長庚婦產科部長林浩表示，過去產婦大量出血大概都救不起來，目前可透過跨醫療團隊照護，結合各個重症單位合力搶救孕婦。產科主任鄭欣欣表示，鄭姓產婦這次遭遇產科醫師都懼怕的羊水栓塞，幸虧在多團隊的照護下，能順利出院與家人和新生兒團聚。

▲高雄長庚產科主任鄭欣欣。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄長庚產科主任鄭欣欣。（圖／記者許宥孺攝）

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