高雄男酒駕遭逮機車被扣　隔日醉駕牽車又被抓…栽同一警手上

記者許宥孺／高雄報導

抓不怕！高雄一名徐姓男子日前騎乘機車因交通違規被攔查，員警發現，徐男前一天才因酒駕騎車被他送辦，沒想到才隔一日，徐男身上又散發酒氣，經酒測後確定超標，2天內將徐男送辦2次。

▲徐男前天才酒駕被扣車，領車路上又被抓到酒駕，2天被送辦2次。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲徐男15日凌晨酒沒退就騎車出門買宵夜。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，徐姓男子14日晚間和朋友喝酒後入睡，15日凌晨1點多起床出門買宵夜，騎車行經鼓山區裕誠路時，因沒有戴安全帽被警方攔查，員警聞到徐男渾身散發酒氣，經酒測後，酒測值高達0.87毫克，被依違反公共危險罪嫌送辦。

徐男當天從高雄地檢署出庭回家後，凌晨又在家中和朋友喝威士忌，16日睡醒後，想到自己被查扣的機車還沒領回，因此騎乘女友的機車，兩人一起去領車。

▲徐男15日凌晨才酒駕被扣車，16日中午領車路上又被抓到酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到途中又因左轉未打方向燈，被巡邏路過的員警攔下，員警馬上認出，徐男15日凌晨才因酒駕被他送辦，而現在身上又散發濃厚酒味。徐男經酒精濃度檢測，酒測值仍高達每公升0.85毫克，員警怒斥徐男不知警惕，再度違反公共危險罪。

連日遭逮的徐男哀號：「剛出來又要進去了！」這次酒駕也連累女友的機車遭到查扣、卸牌，實在是得不償失。