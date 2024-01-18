路邊檳榔西施越來越少？內行曝「轉行內幕」：改做2職業更賺錢

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）



記者朱祖儀／綜合報導

過去台灣路邊經常能看到好幾間檳榔攤，店家為了吸引客人，還會找來年輕辣妹幫忙販售，不過近幾年來這種景象越來越少看到。一名網紅團購主雪倫就分析，是因為現在檳榔攤已經倒了不少，檳榔西施能賺的錢就跟著變薄，所以乾脆改行可以賺更多。

雪倫近日分享影片，指出現在檳榔攤其實已經倒很多了，主要原因是台灣一年有8000人會罹患口腔癌，且有3000人會死於口腔癌，政府這幾年就不斷推動政策，呼籲大家少吃檳榔，「以前大約有200萬人在吃，現在剩下60萬」。

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而檳榔西施似乎也越來越少？對此雪倫解釋，是因為以前很多人吃檳榔，檳榔西施可以從中賺到比較多錢，但現在吃檳榔的人口下降，反而做直播、模特兒等產業，可以有更高的收入，因此年輕女生就不會到檳榔攤工作了。

影片中，雪倫也提到，其實60萬人吃檳榔仍是很大的族群，一年檳榔產業還是有100多億的產值，「且全台灣檳榔種植面積大概有1.5個台北市（2.7萬公頃）」，種檳榔和賣檳榔的人口也有50萬，都不在少數。因此她最後呼籲，吃檳榔仍有很大的機率會罹患口腔癌，希望大家叫身邊的人不要再吃檳榔了。

影片曝光後掀起討論，網友表示「以前爸媽開車載我，我還會數有幾個檳榔攤，現在都不用數了」、「檳榔妹妹入行10年，也漸漸變成檳榔阿姨了」、「檳榔攤越來越少，越來越難找，已經不需要西施來幫忙搶生意了」、「我大伯就是口腔癌離開的，最後真的很慘」、「真正的問題是利益」、「今天我發現我家巷口那間開了10幾年的就貼店面出租了」。