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莽男直播打氣筒爆打孕妻1屍2命！獲輕判23年定讞

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲男子爆打孕妻，還兩度性侵，最後虐死妻子。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園李姓男子懷疑妻子出軌，引誘懷孕的妻子前來談判，不顧她懷有身孕，凌虐性侵；之後更持打氣筒爆打孕妻，還將過程直播給女網友觀看。妻子因此死亡，一屍兩命，一二審均將李男重判無期徒刑，更一審改輕判他有期徒刑23年、褫奪公權8年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

本案發生於2020年6月間，當時45歲的李姓男子與37歲的妻子，雖然結婚十多年，但因感情不睦早已分居桃園與雲林兩地。李男早已懷疑妻子外遇，案發當天以離婚談判為由，將住在雲林的妻子騙到桃園大園區的租屋處中。妻子在下午抵達後，李男先質問妻子有關外遇期間、對象及發生性行為的次數後，李男暴怒。

李男怒斥、責罵妻子，並開始毆打妻子，還命她脫去全身衣物，李男也以手機全程錄影、拍照，並開網路直播給其他女網友看。之後李男拿起妻子手機，以妻子的LINE帳號向外遇對象傳送「明天你準備收屍體」之文字，而後又毆打凌虐，從傍晚5點一直到隔天凌晨5點多，期間李男兩度性侵妻子。隔天上午10點多，李男開始持打氣筒痛毆妻子，一直打到下午3點多，妻子已經奄奄一息、昏倒在廁所中，李男才打電話叫救護車前來救治。

妻子送醫後，醫師發現她有5個月身孕，但經急救後妻子不治，結果一屍兩命；醫師通知家暴，李男遭捕後被收押，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一二審法院均認定李男犯罪手段兇殘，重判無期徒刑、褫奪公權終身。但更一審法院審理後，改依照凌虐性侵罪判刑10年、殺人罪判刑14年，合併應執行有期徒刑23年、褫奪公權8年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

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