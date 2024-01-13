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大陸 大陸焦點 特派現場

25歲「背景太假哥」當選縣政協委員　靠直播帶貨行銷家鄉

▲25歲的新疆網紅青年劉元杰當選州政協委員。（圖／翻攝紅星新聞）

▲25歲的新疆網紅青年劉元杰當選州政協委員。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

25歲的新疆青年劉元杰靠「三農直播」幫家鄉行銷蔬果，同時，他也被網友調侃「背景太假」或拍片時被蜜蜂螫而走紅在短影音平台。近期，網名「疆域阿力木」的劉元杰再度登上熱搜，靠的卻不是直播內容，而是他當選巴音郭楞蒙古自治州政協委員。不久前，劉元杰才成為縣政協委員，仕途再進一步。

▲25歲的新疆網紅青年劉元杰當選州政協委員。（圖／翻攝紅星新聞）

《上游新聞》報導，此前，劉元杰曾介紹自己當選縣政協委員的過程，「2023年11月的時候，我接到了尉犁縣政協的通知，說因為我通過短視頻（短影音）和直播，拉動了當地的自媒體經濟，帶動了當地的旅遊業和農副業，所以推薦我成為當地政協委員。」

▲25歲的新疆網紅青年劉元杰當選州政協委員。（圖／翻攝紅星新聞）

劉元杰靠直播帶貨起家，透過拍攝短片推動地方經濟和旅遊發展，不過，他的影片中常出現「綠水青山白雲」等相當違和的自然美景，因此被網友揶揄，封為「背景太假哥」。劉元杰也靠著帶有喜感的搞笑方式自證「清白」，累積許多忠實粉絲。

劉元杰表示，在做的事情一直沒有變過，最初的目標就是想做農業，「現在是州政協委員了，我的目標也沒有改變。唯一變的，是我的責任心更強了，以前想做一個縣的電商，作為州政協委員，就要想得更遠一點、更大一點。」

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