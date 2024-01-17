獨／天王辣妻直播火了！日皇家品牌保養品試水溫　櫻花妹驚消費力

記者吳奕靖／大阪報導

日本一家有400多年歷史、被稱為「日本皇家御用品牌」的保養品品牌，看準台灣直播市場商機，一向不給參觀的日本總公司，不僅首度公開參觀，還在現場直播開賣，而這次被邀的團隊是台灣直播天王林揚竣，團隊中的直播主Miko不負期待，２小時直播就賣出超過千萬業績，讓這家品牌對台灣人在直播市場驚人消費力留下深刻印象。

▲日本百年皇家品牌初次跟台灣直播天王林揚竣團隊合作，2小時就創下百萬銷售額。（圖／記者吳奕靖攝）

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16日，台灣直播天王林揚竣團隊受邀來到日本大阪，團隊在深夜掌握時間開會，一切就是為了今天（17日）的直播準備，因為有百年歷史的「日本皇家御用品牌」找上他們合作直播「試水溫」，這場直播也是這家品牌首度跟台灣直播團隊合作，為了這場合作也醞釀了將近幾個月的時間。

▲日本百年皇家品牌跨足化妝品界的第一項產品，首度直播公開 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲日本百年皇家品牌在日本有400多年歷史，從製藥起家 。（圖／記者吳奕靖攝）

被稱為「日本皇家御用產品」的順天館已經有400多年歷史，一開始是做製藥起家，西元1885年的時候，品牌創辦人的妻子飽受痘痘困擾，愛妻心切的他為愛妻研發出第一瓶「祛痘美顏水」，因此跨足化妝品製造事業，這款美顏水至今不僅是受眾多女性青睞，就連日本皇室也向他們購買，所以才有「日本皇家御用品牌」稱號。而這個品牌在2020年時也跨足到台灣，為了打進市場，品牌指定曲還是四分衛幫忙製作《喜歡拍照打卡的人》。

而現在這家「日本皇家御用品牌」看準了台灣直播商機，所以選擇了台灣直播天王之稱林揚竣團隊幫忙「試水溫」，林揚竣的老婆Miko在2個小時的直播時間當中，就賣出了千萬業績，這樣的成績讓品牌業者眼睛為之一亮，覺得這場合作效果超於預期。

▲直播主Miko強調選品很重要。（圖／記者吳奕靖攝）

Miko表示，雙方是在幾個月前開始接觸，協商合作就談過5次，她說對方會選擇自家團隊，當初收到訊息時也會非常意外，「他們是有百年歷史的日本皇家御用品牌，是屬於老品牌，企業風格講求穩、而我們家在直播界也是老字號，所以老牌對上老字號，一個因緣際會，相信我們的專業，我們的穩定度，還有在市場的永續性，所以才有這次的結合」。

初次水溫在2小時的直播時間當中賣出千萬業績，讓品牌方驚訝台灣人在直播市場的消費力，Miko說對自己來說是「達標、應該的」，而她也透露其中的銷售秘訣就是「選品」，團隊為了這場直播，光是產品挑選就花了一個多月時間，從60多種產品當中，不停用自己皮膚來嘗試，最後選出自己滿意的，她強調會這樣挑選，理由就是「若是自己都不滿意，消費者怎麼可能會買單」。