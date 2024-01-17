　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／天王辣妻直播火了！日皇家品牌保養品試水溫　櫻花妹驚消費力

記者吳奕靖／大阪報導

日本一家有400多年歷史、被稱為「日本皇家御用品牌」的保養品品牌，看準台灣直播市場商機，一向不給參觀的日本總公司，不僅首度公開參觀，還在現場直播開賣，而這次被邀的團隊是台灣直播天王林揚竣，團隊中的直播主Miko不負期待，２小時直播就賣出超過千萬業績，讓這家品牌對台灣人在直播市場驚人消費力留下深刻印象。

▲日本百年皇家品牌初次跟台灣直播主合作 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲日本百年皇家品牌初次跟台灣直播天王林揚竣團隊合作，2小時就創下百萬銷售額。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

16日，台灣直播天王林揚竣團隊受邀來到日本大阪，團隊在深夜掌握時間開會，一切就是為了今天（17日）的直播準備，因為有百年歷史的「日本皇家御用品牌」找上他們合作直播「試水溫」，這場直播也是這家品牌首度跟台灣直播團隊合作，為了這場合作也醞釀了將近幾個月的時間。

▲日本百年皇家品牌初次跟台灣直播主合作 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲日本百年皇家品牌跨足化妝品界的第一項產品，首度直播公開 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲日本百年皇家品牌初次跟台灣直播主合作 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲日本百年皇家品牌在日本有400多年歷史，從製藥起家 。（圖／記者吳奕靖攝）

被稱為「日本皇家御用產品」的順天館已經有400多年歷史，一開始是做製藥起家，西元1885年的時候，品牌創辦人的妻子飽受痘痘困擾，愛妻心切的他為愛妻研發出第一瓶「祛痘美顏水」，因此跨足化妝品製造事業，這款美顏水至今不僅是受眾多女性青睞，就連日本皇室也向他們購買，所以才有「日本皇家御用品牌」稱號。而這個品牌在2020年時也跨足到台灣，為了打進市場，品牌指定曲還是四分衛幫忙製作《喜歡拍照打卡的人》。

而現在這家「日本皇家御用品牌」看準了台灣直播商機，所以選擇了台灣直播天王之稱林揚竣團隊幫忙「試水溫」，林揚竣的老婆Miko在2個小時的直播時間當中，就賣出了千萬業績，這樣的成績讓品牌業者眼睛為之一亮，覺得這場合作效果超於預期。

▲日本百年皇家品牌初次跟台灣直播主合作 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主Miko強調選品很重要。（圖／記者吳奕靖攝）

Miko表示，雙方是在幾個月前開始接觸，協商合作就談過5次，她說對方會選擇自家團隊，當初收到訊息時也會非常意外，「他們是有百年歷史的日本皇家御用品牌，是屬於老品牌，企業風格講求穩、而我們家在直播界也是老字號，所以老牌對上老字號，一個因緣際會，相信我們的專業，我們的穩定度，還有在市場的永續性，所以才有這次的結合」。

初次水溫在2小時的直播時間當中賣出千萬業績，讓品牌方驚訝台灣人在直播市場的消費力，Miko說對自己來說是「達標、應該的」，而她也透露其中的銷售秘訣就是「選品」，團隊為了這場直播，光是產品挑選就花了一個多月時間，從60多種產品當中，不停用自己皮膚來嘗試，最後選出自己滿意的，她強調會這樣挑選，理由就是「若是自己都不滿意，消費者怎麼可能會買單」。

ET快訊
快訊／宣布退出新潮流！　賴清德曝原因
梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝！　走紅遭網霸凌：我不知道做錯什麼
新國會一票年輕立委「都是國民黨」　網喊超意外：竟比民進黨多
快訊／科技業第2家！　PCB廠恩德遭網路攻擊
炎亞綸復出首演日期曝！　網友狂喊：加油
「大陸地位最高台灣人」張克輝遺體火化！　習近平到場送別
快訊／高雄2工人沼氣中毒！　受困汙水槽1命危
快訊／羅一鈞出面再澄清！　高端8大爭議問題一次看
快訊／新北女與男友陳屍床上！　姪子開門嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

徐巧芯稱「進口蛋恐致癌」不起訴　農業部：尊重法院判決

台電版奧運！甜美幼教師轉換跑道參戰　化身「配電技術員」

一個人吃熱炒店「價格逼近吃到飽」　他仍喊超爽！一票共鳴：我也會

高端未通過EUA就簽約！羅一鈞強調非獨厚「7國27疫苗合約皆如此」

新國會一票年輕立委「都是國民黨」　網喊超意外：竟比民進黨多

快訊／合約公布仍遭疑！羅一鈞出面再澄清　高端8大爭議問題一次看

OL跌倒去拜拜！　隔日抽中「有錢也難訂」日本九州七星號雙人旅

白天逛頑皮晚上遊月津　全球最大水豚燈籠曝光

蒙特內哥羅爆非洲豬瘟！國際疫情升溫　應變中心：加強邊境稽查

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

徐巧芯稱「進口蛋恐致癌」不起訴　農業部：尊重法院判決

台電版奧運！甜美幼教師轉換跑道參戰　化身「配電技術員」

一個人吃熱炒店「價格逼近吃到飽」　他仍喊超爽！一票共鳴：我也會

高端未通過EUA就簽約！羅一鈞強調非獨厚「7國27疫苗合約皆如此」

新國會一票年輕立委「都是國民黨」　網喊超意外：竟比民進黨多

快訊／合約公布仍遭疑！羅一鈞出面再澄清　高端8大爭議問題一次看

OL跌倒去拜拜！　隔日抽中「有錢也難訂」日本九州七星號雙人旅

白天逛頑皮晚上遊月津　全球最大水豚燈籠曝光

蒙特內哥羅爆非洲豬瘟！國際疫情升溫　應變中心：加強邊境稽查

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

日經：「賴清德+川普」是中國真正惡夢　賴恐面臨北京更大施壓

住飯店叫外送茶！商務客飆罵「為何備品只給1份」　櫃台傻眼了

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

賴清德退新潮流　國民黨質疑：2006年派系不就已經解散？

春節前防災　台東縣消防局兵棋推演暨實兵演練

竹市卸新任警察局長交接　高虹安勉持續守護城市治安

賴清德退出新潮流　陳冠安：應宣布不任用新系人馬入閣

舔信徒屁股金箔10年　泰邪教主「口愛施法」！信徒遍及政商演藝圈

一天內跑同間店2次　男辦退貨意外發現「刮刮樂中3千多萬元」

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

以為退民進黨！PTT預言「賴清德下一步」曝光

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

他「連任10屆立委」從未落選！新國會平均年齡不到53

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住

更多熱門

相關新聞

彰化拖板車會車倒退嚕　女騎士慘遭輾斃

彰化拖板車會車倒退嚕　女騎士慘遭輾斃

彰化縣花壇鄉今天接近中午發生一起驚悚死亡車禍，48歲余男駕駛拖板車正要前往送貨，行經花壇鄉三春老樹油車巷附近，與貨車會車，倒車時未注意車後狀況，不慎將74歲女騎士捲入車底，消防人員到場緊急用機具將人救出火速送醫，但仍因傷重宣告不治，確實肇事原因與責任由警方釐清。

美日韓舉行聯合軍演　美軍出動卡爾文森號

美日韓舉行聯合軍演　美軍出動卡爾文森號

即／2聯結車追撞漏油引大火　2司機躲過一劫

即／2聯結車追撞漏油引大火　2司機躲過一劫

昔日高雄最時髦飯店跌落神壇　整棟每月360萬招租中

昔日高雄最時髦飯店跌落神壇　整棟每月360萬招租中

馬國男禮盒藏3千萬海洛因　免費旅遊首次來台就被抓

馬國男禮盒藏3千萬海洛因　免費旅遊首次來台就被抓

關鍵字：

高雄日本直播林揚竣皇家品牌化妝水直播天王影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面