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不滿年終沒4個月！工會醞釀罷工　高鐵：續溝通化解歧見

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵企業工會不滿年終獎金，申請勞資爭議協調，一旦協調破局擬發動罷工投票。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵今年1月底將發放2.3個月年終獎金，去年底更加發營運激勵金每人1.2萬元，創下新高，不過高鐵企業工會要求年終應4個月，1月10日將進行勞資爭議調解，今(4)工會發出快訊，指資方對年終和調薪爭議毫無方案，已準備好「無感年終，有理罷工」行動。高鐵公司回應，將持續與工會溝通化解歧見。

台灣高速鐵路公司企業工會今發出年終獎金爭議快報，指今與高鐵公司進行每月例行性會議，會議中工會再次重申年終獎金及調薪方案的立場不變，資方高層對此次年終及調薪爭議表達公司立場：「毫、無、方、案」。

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高鐵企業工會表示，工會深感遺憾與憤怒及最無法接受的是高鐵公司至今依舊自認年終多0.3個月已是莫大的恩惠，甚至不斷釋放做大績效獎金的耳語；但工會難道會不知道績效獎金最終的最大獲益者是誰？難道主管的考績會低嗎？年終獎金增加才是真正體恤所有同仁最公平的做法。

高鐵企業工會強調，工會要求總獎金的爭取應該要達稅前盈餘的25%，總獎金的分配年終與績效應該1：1，換算下來年終獎金2+2是合理的，工會呼籲高鐵公司於調解會前速提出符合同仁期待之方案。工會已經準備好「無感年終，有理罷工」的爭議行為，也向各位同仁預告，請大家隨時做好準備，為了過去一年暴增旅運量的辛勞、還我應得的年終！怒吼吧！

對此，台灣高鐵公司澄清表示，針對企業工會對於今（4）日溝通會議中之主管談話多有誤解，高鐵公司深表遺憾，但仍將一本勞資攜手、共創雙贏之理念，持續與工會溝通，期能早日化解歧見、獲得共識。

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