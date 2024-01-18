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南投縣警局長黃勝源就職周年升官北市　警政署組長吳耀南接任

▲南投縣警察局舉辦卸、新任局長交接典禮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投縣警察局舉辦卸、新任局長交接典禮。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

警政署近日進行總統蔡英文任內最後一次大規模高階警官人事調動，南投縣警察局長黃勝源調任台北市政府警察局主任秘書，原職位由警政署交通組組長吳耀南接任。

南投縣警察局於17日舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長許淑華主持、警政署副署長李西河監交；立法委員馬文君、縣議會秘書長李孟珍、南投地方法院院長王邁揚、南投地檢署主任檢察官賴政安、南投調查站主任黃文雄、南投縣警友會理事長簡崇吉等多人都前往觀禮。

▲南投縣警察局新任局長吳耀南宣誓就職。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣警察局新任局長吳耀南宣誓就職。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局指出，吳耀南為中央警察大學第53期畢業、警政研究所碩士，歷任臺中市政府警察局東勢、烏日、第四、第六分局分局長，保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長、內政部警政署交通組組長，內、外勤職務歷練豐富，工作績效優良、表現傑出，並富有領導統御及協調能力。

許淑華致詞時讚許黃勝源在縣警局長任內的貢獻良多，尤其對治安維護與交通疏導工作全力以赴，圓滿完成各項警政任務，對其榮陞表達誠摯的祝福與恭賀；他也期盼吳耀南在既有基礎上，持續領導全體警察同仁投入全縣治安維護工作，讓民眾享有治安平穩、交通順暢的生活。

李河西也表示，黃勝源、吳耀南2人能力皆深受各級長官肯定，職務歷練也相當豐富，他並轉達警政署長黃明昭對各級幹部的勉勵，持續打擊犯罪、維護治安，強化員警執勤安全訓練，以及恪遵法紀，形塑警察廉潔專業形象。

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