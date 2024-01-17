　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多牛肉捲「包裝完整卻被咬一口」！ 網笑：主廚試過味道了

有民眾在好市多購買的冷凍牛肉捲，包裝完整卻貌似被咬了一口。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

▲在好市多買的冷凍牛肉捲，包裝完整內容物卻貌似被咬了一口。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多販售各式俗又大碗的商品，是日常囤貨好去處，不過近來卻屢傳食安問題，輕如草莓發霉、重則排骨裡藏刀片，今（16日）又有民眾發現從好市多購入的冷凍「黑胡椒牛肉捲」，明明包裝完整卻缺了一角像是被咬掉的，讓網友直呼「真的有料理鼠王」。

今日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，簡短寫下「包裝完整，已經被咬一口了……」，並貼出4張照片，可以看到原PO購入的商品是冷凍的紅龍牌「黑胡椒牛肉捲」，包裝完整、沒有缺口，但內容物其中一端卻缺了一角，就像是被咬了一口的樣子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民眾在好市多購買的冷凍牛肉捲，包裝完整卻缺了一角像是被咬掉一口。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

▲仔細看可以發現，裡面的牛肉捲缺了一角。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

網友看了建議原PO向好市多通報，是很嚴重的衛生問題，「原出廠廠商的品管問題， 最多就是讓好市多知道， 要不要處理他們自己要決定。」「天啊～我昨天買一盒，回家直接丟冷凍庫還沒看」、「鬼之咬痕」、「傻眼～我昨天買了三大盒」、「這形狀是狗咬的吧」、「怎麼好市多的廠商越來越扯！！！最近看好多商品都有超嚴重瑕疵」、「好噁心，吃定台灣人善良，還好我不再買生食熟食了」。

也有人打趣表示，「可能是被主廚先試過味道了」、「作業員也會肚子餓阿你各位」、「主廚！或是二廚」、「真的有料理鼠王」、「金田一密室肉捲事件」；但也有網友認為看起來不像是被咬的痕跡，「這是烤麵包時放太密，相連一起了，烤好剝開的缺口吧。」「看起來不是牙齒咬痕跡，有點相連，拉扯導致破損」、「切口圓滑不像用咬的」、「那很像只是灌餡的口比較大又偏一邊，就事論事，我不是護衛隊，逃～」。

更多鏡週刊報導
好市多排骨「藏刀片」10歲童遭刺　北市衛生局回應了
好市多蛤蜊驚見菸蒂！　北市衛生局稽查「來源為嘉義廠商」
逛好市多架上驚見發霉起司　他無奈曝「被敷衍」處理過程

ET快訊
鴻海旗下京鼎遭駭「爆5TB機密勒贖」！　將赴調查局做筆錄
林襄暴瘦！臉凹近況照曝　淚眼認：看自己好不順眼
寒流來了！全台有感凍6天「探7°C↓」
員工一見aespa本人嚇傻！　揭現場：跟電視真的有差
快訊／五股「乾哥乾妹」巨幅看板拆除了！
傳藍鎖定立院「韓昌配」　柯文哲：哇！實在很難想像
愛莉莎莎質疑作票　留爛攤「PO限動出國嗨」！網轟：超囂張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防割喉案！不滿教育部僅強化「校安檢查」　全教會宣布退出討論

網傳影片質疑「作票」　 范琪斐開酸：輸就喊不公，幹嘛投票？

老外吃商務餐、中國阿姨吃麵包⋯旅客控差別待遇！華航喊冤曝始末

新冠確診爆增「一來就插管」　台中醫院疾呼：快點打疫苗

0度線壓境！網憂「霸王級寒流」再現　彭啟明示警：低溫很有感

寒流來了！全台有感凍6天「北台灣7°C↓」　1000m↑高山可能下雪

高中生炫耀「小草識別證」！家長憂邪教崇拜：根本未成年的黨證

第一次約會「去破千吃到飽」　女狂塞想回本！結局糗爆：有救嗎？

第一次到台灣旅遊！陸女逛完「台北鬧區」失望了：1類人不要來玩

愛莉莎莎質疑作票　留爛攤子「PO限動出國嗨」！網轟：超囂張

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

防割喉案！不滿教育部僅強化「校安檢查」　全教會宣布退出討論

網傳影片質疑「作票」　 范琪斐開酸：輸就喊不公，幹嘛投票？

老外吃商務餐、中國阿姨吃麵包⋯旅客控差別待遇！華航喊冤曝始末

新冠確診爆增「一來就插管」　台中醫院疾呼：快點打疫苗

0度線壓境！網憂「霸王級寒流」再現　彭啟明示警：低溫很有感

寒流來了！全台有感凍6天「北台灣7°C↓」　1000m↑高山可能下雪

高中生炫耀「小草識別證」！家長憂邪教崇拜：根本未成年的黨證

第一次約會「去破千吃到飽」　女狂塞想回本！結局糗爆：有救嗎？

第一次到台灣旅遊！陸女逛完「台北鬧區」失望了：1類人不要來玩

愛莉莎莎質疑作票　留爛攤子「PO限動出國嗨」！網轟：超囂張

吉他手「邊開腦邊演奏」手術畫面曝光　摘完腫瘤隔天就出院

黑橋牌年節PO文　引網友共鳴：從小吃到大的味道

年終獎金想投資比特幣？　平台業者建議：可採定期定額

東京新景點+1！「麻布台之丘teamLab」2月開　門票、亮點曝光

防割喉案！不滿教育部僅強化「校安檢查」　全教會宣布退出討論

萬海推出限時航線碳中和　13100 TEU涵春輪投入美東航線

藍寶堅尼銷量「首度破萬」！最熱賣的仍是它、每10輛中就有6輛

傳民眾黨發「小草證」入校園　柯文哲批「側翼團體」：很多是反串

立院龍頭戰趙少康加碼4主張　沈富雄：上了民眾黨的當

只賣42天！　麥當勞超人氣「爆餡紅豆派」限時回歸了

學生矇眼在背上切馬鈴薯　快速切薄細絲秀高超刀工

生活熱門新聞

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住

愛莉莎莎質疑作票　留爛攤子「爽出國」！網狂轟

高麗菜價狂跌　雲林菜農開放民眾免費採

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

「今年首波寒流」凍很久　挑戰入冬最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

486先生「有誰比我傻」！捐款民進黨金額曝

486先生「有誰比我傻」！捐款民進黨金額曝

知名電商網紅「486先生」陳延昶雖為民眾黨員，但他在2024年總統、立委大選力挺民進黨，更自爆花了近600萬台幣支持，「全台灣除了候選人，有誰比我傻。」他除了自爆不挺高嘉瑜原因外，最後更忍不住開噴顏寬恒。

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

歐陽娜娜幫撮合爆搶走姊妹心上人

歐陽娜娜幫撮合爆搶走姊妹心上人

4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

好市多「實用1神物」無印風！秒殺賣完

好市多「實用1神物」無印風！秒殺賣完

關鍵字：

好市多冷凍牛肉捲鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

嘉義某國中生「6打1」拍攝過程　家長氣炸全告

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面