好市多牛肉捲「包裝完整卻被咬一口」！ 網笑：主廚試過味道了

▲在好市多買的冷凍牛肉捲，包裝完整內容物卻貌似被咬了一口。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多販售各式俗又大碗的商品，是日常囤貨好去處，不過近來卻屢傳食安問題，輕如草莓發霉、重則排骨裡藏刀片，今（16日）又有民眾發現從好市多購入的冷凍「黑胡椒牛肉捲」，明明包裝完整卻缺了一角像是被咬掉的，讓網友直呼「真的有料理鼠王」。

今日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，簡短寫下「包裝完整，已經被咬一口了……」，並貼出4張照片，可以看到原PO購入的商品是冷凍的紅龍牌「黑胡椒牛肉捲」，包裝完整、沒有缺口，但內容物其中一端卻缺了一角，就像是被咬了一口的樣子。

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▲仔細看可以發現，裡面的牛肉捲缺了一角。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

網友看了建議原PO向好市多通報，是很嚴重的衛生問題，「原出廠廠商的品管問題， 最多就是讓好市多知道， 要不要處理他們自己要決定。」「天啊～我昨天買一盒，回家直接丟冷凍庫還沒看」、「鬼之咬痕」、「傻眼～我昨天買了三大盒」、「這形狀是狗咬的吧」、「怎麼好市多的廠商越來越扯！！！最近看好多商品都有超嚴重瑕疵」、「好噁心，吃定台灣人善良，還好我不再買生食熟食了」。

也有人打趣表示，「可能是被主廚先試過味道了」、「作業員也會肚子餓阿你各位」、「主廚！或是二廚」、「真的有料理鼠王」、「金田一密室肉捲事件」；但也有網友認為看起來不像是被咬的痕跡，「這是烤麵包時放太密，相連一起了，烤好剝開的缺口吧。」「看起來不是牙齒咬痕跡，有點相連，拉扯導致破損」、「切口圓滑不像用咬的」、「那很像只是灌餡的口比較大又偏一邊，就事論事，我不是護衛隊，逃～」。

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