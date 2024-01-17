日「輪島火災」現場挖出至少10具人骨！　燒到難辨認身分

▲警方前往輪島朝市大街進行搜索。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本能登半島7.6地震發生至今已過半個月，然而多處受災地仍未恢復。地震發生後，重災區輪島市中心的朝市大街也引發大規模火災，造成200多間房屋燒毀。輪島市政府17日宣布，根據9日起在現場展開的搜索結果，於多處發現數個人類骨頭，目前已確認有10人不幸罹難，但是死者的身分、性別以及死因仍無法確定。

根據《讀賣新聞》報導，輪島市朝市大街在地震發生後引發大規模火勢，200多棟建築被燒垮，大火更是延燒到隔日才被撲滅。石川縣警方9日起重返火災現場進行大規模搜索，並在多處發現人類遺骨，不過由於遺體已經被燒毀，因此無法從外觀辨認，仍需透過進一步鑑定才能確認死者身分。

▲火災現場全是密集的木造建築，使得火勢迅速延燒。（圖／達志影像／美聯社）



輪島市的朝市大街為當地著名觀光景點，除了有著名「輪島塗」的漆器店外，整條街都是由古老的木造建築組成，也導致火勢迅速蔓延，火災面積遍及5萬平方公尺。

石川縣輪島市政府17日收到石川縣警方的搜查報告，確認至少有10人在這場火災中死亡，加上這10名罹難者，石川縣內的地震死亡人數上升至232人，另外仍有21人失蹤。