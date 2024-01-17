藍質疑高端通過EUA同天加保密！薛瑞元酸：難道要拜拜看良辰吉日？

▲衛福部部長薛瑞元。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署昨天公布高端採購合約，仍遭藍營質疑通過EUA當天另簽訂保密合約「太詭異」。衛福部長薛瑞元今（17）日受訪反酸，「不然要哪一天？還要拜拜看良辰吉日？各位不要忘記，當時所有事情都很緊湊進行，沒有特別去挑選時間。」他說，EUA是按照時程序通過，議約也是因應原先版本保密條款不足，才另外簽訂，都是合理的。

國民黨立委當選人徐巧芯批評，選前為什麼不敢公開？因為仔細看合約，根本是高端跟政府打的一場「超完美配合」！她指出，契約寫7月31日前取得許可就能履約，高端就在8天內連闖兩關，大賺國庫40億。

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針對為何選後才公布，薛瑞元重申，因為有保密協定，必需高端願意提早解密才能公布，時間就剛好是他們開董事會做決定，並不是操之在衛福部，是高端做的決定。薛瑞元更反酸徐巧芯，「難道買東西不用付錢？」他說，那40億元就是疫苗費用，合約單價如何計算，都寫很清楚，「這是國家和他們公司買疫苗，而且完成交貨，不能說收錢就是大賺。至於什麼超完美配合？不清楚她是什麼意思？」

國民黨立委賴士葆針對合約內容質疑，高端2021年7月19日通過EUA（緊急授權）後，當天就立刻改合約重新訂了更嚴格的保密合約，「仔細看真是太詭異」。

薛瑞元反問，「不然要哪一天？還要拜拜看良辰吉日？」薛瑞元說，各位不要忘記，當時所有事情都很緊湊進行，沒有特別去挑選時間，EUA本來就是申請開會決定是否通過，議約一開始我們採用的是工程會標準合約，其中保密條款比較簡單，所以高端和疾管署參考國外合約內容，另外定保密協定，這是合理的，剛好時間有先後，本來就會有先後，沒有什麼時間才標準。

另外，藍營也質疑高端第二期試驗快速通過EUA是否過於保護？還有售價比其它疫苗廠高？薛瑞元解釋，高端售價沒有比其它廠牌要高，和BNT、莫德納比都比較低。申請EUA、簽約都是按照程序走，簽約在前就是預採購。薛瑞元強調，所有疫苗那時候都是預採購，包含莫德納、BNT、AZ都只有通過二期，沒有完成三期，這必需澄清。

薛瑞元也解釋預採購情形，如果沒有預採購，高端沒有辦法備料，這些需要成本，當時這些疫苗原料都是市場非常競爭在搶的，沒有預先開始，即使完成簽合約可能也沒有辦法供應。