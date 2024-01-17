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吉他手「邊開腦邊演奏」手術畫面曝光　摘完腫瘤隔天就出院

▲▼吉他手「一邊開腦一邊演奏」手術超成功　摘完腫瘤隔天就出院。（圖／翻攝X@OGdukeneurosurg）

▲邁阿密一間癌症中心進行清醒開顱手術，患者一邊彈吉他、一邊開刀。（圖／翻攝X@OGdukeneurosurg）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州吉他手諾倫（Christian Nolen）被診斷出腦瘤，為了確保切除過程不會傷害手部運動靈巧性，在醫師建議下接受清醒手術，一邊開腦一邊演奏曲目，結果術後非常成功，不僅完全切除病灶，甚至在手術隔天就出院了。

福斯新聞報導，諾倫有一天開始注意到左側身體不聽使喚，尤其手部變得非常笨拙，甚至影響了彈吉他的能力，就醫後被驗出右側前額葉長腫瘤。

辛維斯特綜合癌症中心（Sylvester Comprehensive Cancer Center）腦瘤計畫主任科莫塔醫師（Dr. Ricardo Komotar）表示，諾倫需要開刀確認診斷結果、腫瘤類型及相對應的治療方式，如果能夠保持清醒，一邊彈奏吉他一邊切除腫瘤，還幫助醫師在盡可能切除腫瘤的同時，更好地評估並保護其手部靈巧性。

開刀前，諾倫深入了解手術內容與每位團隊成員，手術開始時接受麻醉睡著，之後在某個環節被喚醒，收到提示與吉他後開始演奏。他回憶，「醒來後看見身邊的一切令人不知所措，還要抗拒想坐起身的自然反應」，但在醫護伸手安撫後，很快就想起來要做什麼，「我只是呼吸並保持冷靜」，盡力演奏最近練習的幾首曲子。

諾倫受訪時直呼手術「真是太瘋狂」，一開始聽見這個要求時非常驚訝，但只要想到彈吉他對自己生命的重要性，就認為這是更好的方式。科莫塔醫師也大讚諾倫表現很棒，不僅手術第二天就回家，而且恢復良好，如今已經回到健身房運動，但仍在等待最終病理學結果，後續治療可能是6周的放射性治療及化療。

科莫塔解釋，腫瘤涉及或靠近大腦關鍵部位、也就是控制說話或理解語言或移動能力的部位時，就會希望進行清醒手術，透過持續監測病患，確認是否破壞正常大腦功能，而若患者進入睡眠狀態，就無法獲得即時回饋，「手術實際上變得更加危險，因為你可能切除一顆涉及正常大腦功能的腫瘤，並且在不知情的狀況下造成真正的傷害。」

在諾倫手術期間，團隊一度發現腫瘤和控制手部動作的大腦部位有所接觸，幸好最終成功切除，也沒有傷及患者的手部運動功能。

▲▼醫院擠進行開腹手術，發現肚內擠滿血塊。（示意圖／CFP）

▲科莫塔醫師認為，清醒手術好處大於風險。（示意圖／CFP）

科莫塔透露，自己與其他專業精神學團隊每周都會進行數次清醒手術，大多數患者都對過程很感興趣，「他們能夠說話或移動手腳，這樣我們就能持續檢測他們」，不會感受到任何疼痛，甚至可能不記得全程。他說，研究已經證明手術使用清醒麻醉（awake anesthesia）代替深度全身麻醉的好處，「持續進行神經學檢驗的手術，帶來更好的功能性結果，以及更少的神經缺陷」，麻醉程度較輕，也讓患者清醒及術後恢復狀況更好、更快。

不過，清醒開顱手術仍有一些風險，例如癲癇患者幾乎肯定會惡化，「如果患者有癲癇病史，我們會試圖避免電流刺激，這也是技術的一部分。」

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