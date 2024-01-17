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愛莉莎莎質疑作票　留爛攤子「PO限動出國嗨」！網轟：超囂張

▲▼ 。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎出國。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲在今年總統大選中，以369萬466票落敗，挺柯的YouTuber愛莉莎莎因質疑大選開票違規而成為話題人物，網路上有許多疑似作票的開票影片流傳，不過愛莉莎莎不受輿論影響，昨（16）日PO出限動搭飛機前往韓國，就有網友酸「 賺完流量的錢剛好拿去出國玩」。

有網友在Dcard發文，「愛莉莎莎是不是覺得之前言論無關緊要？」這幾天狂發限動質疑作票，許多柯粉瘋狂轉發影片大喊「不公平」，事件曝光後在網路上發酵，「始作俑者愛莉莎莎，把台灣網路言論風氣搞得烏煙瘴氣後，撒手自己飛去韓國了」。

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原PO也不禁好奇問，大家以後還會看愛莉莎莎的影片嗎？「偷偷炫說她的動態有30萬人觀看，雖然看來她沒有要道歉的意思啦，但之後如果洗白，前面這些態度大家可以接受嗎？」

貼文曝光，網友認為這波操作超級敗好感，「之前看到她拍影片支持柯有對她印象好一點，身為選務以及民眾黨推薦的監察員，這次真的對她很失望」、「造謠完馬上瀟灑出國玩，後面還有粉絲幫忙護航」、「幫柯造勢完就出國很正常，但問題是指責作票被打臉的那件事還沒澄清完就出國，真的很敗好感耶」、「她真的給台灣社會帶來很不好的影響」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友狂酸。（圖／翻攝自PTT）

PTT也有網友討論，紛紛留言酸「造完謠就跑，好爽」、「割完韭菜出去爽了」、「PO出國照這個也滿故意的，一整個囂張」、「政府真該好好管制網路了」、「中選會麻煩不要毫無作為好嗎」、「小草出資遊山玩水是門好生意」。

面對網友砲火，愛莉莎莎15日出面澄清傳言，卻又被質疑事後才刪文改口。她因而再次發文解釋，限時動態過了24小時才自動消失，並沒有刪除任何內容，「這有什麼好騙的？我限動一則30萬人看過，怎麼騙？騙這個對我有什麼好處？」

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