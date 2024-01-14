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賴蕭執政面對北京極限壓力 　陸學者：無「觀察期」與碰不得的紅線

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴蕭配勝選，北京不會期待也不會有「觀察期」，壓力指數開到底 。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

昨晚13日中華民國迎來新任總統，由賴清德、蕭美琴代表民將黨贏得第三次勝選，打破八年連任魔咒，開啟第三年執政。多位涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，藍白破局後，不意外有這樣結果，大陸方面不會有任何期待與「觀察期」，一但賴蕭520正式上任，對於兩岸議題上會十分辛苦，預料北京施壓會更加劇，還有一條碰不得的「紅線」。

2024總統大選落幕，賴清德昨發表當選感言，將依中華民國憲法體制維持現狀，與中國展開自信交流，推動兩岸事務。但過去八年蔡英文的路線堅持拒認「九二共識」，以「對等尊嚴」應對兩岸關係，北京自然也不買單，8年來毫無對話，陸委會與國台辦也已讀不回，各唱獨角戲。

如今賴清德與蕭美琴將延續蔡的執政路線，涉台學者王雲飛接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「當初蔡英文上台，北京有『聽其言，觀其行』的過程，但對待賴清德不會有這樣的過程，會立刻採取動作。」

「從政治、軍事、經濟多方面，收緊過去對台的讓步空間。」王雲飛首先提醒，大陸近期對ECFA一定會動作，選前先公佈第一波中止減讓關稅名單，之前預告的第二波名單預料很快出爐，針對性制裁兩岸經貿會提早顯現。

再者是國際政治空間，王雲飛指出，大陸方面完全不期待賴清德，未來在兩岸關係上會更加嚴厲，「對他執政路線會有更多批判，以及針對性的政治遏制措施，比如台灣參與國際事務機會更薄弱，再進一步壓縮外交空間。」

王雲飛也預告，「解放軍對台警巡活動會更多，繞台航行更加處於有力的措施，持續縮小台軍活動空間。」

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲北京對賴清德唯一觀察，是否觸碰「法理台獨」。（圖／記者李毓康攝）

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，這樣結果對於北京來說不是挫敗，民進黨有執政優勢贏得選舉，外界也很清楚，也不意外。

李振廣分析，賴清德過去對台海議題十分強硬，預料勝選後上台執政，兩岸鬥爭的循環會被加速提升，過去是語言上宣傳角力，下一步將直接進入具體鬥爭，比如繼續中止ECFA減讓關稅。北京最後底線就是看賴清德是否實現「法理台獨」，台灣海峽可能出現令人擔憂情況。

王雲飛更直言，賴清德若觸碰大陸《反分裂國家法》三條底線，也就是出現分裂台灣，大陸必將用「非和平的手段」進行反制，前年裴洛西訪台就是一種警告，若賴清德做出超越紅線的事，不排除兩岸發生「傷筋動骨」的事。

賴清德昨晚勝選國際記者會則表示，維持台海和平穩定，是他擔任總統的重要使命，他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等、尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信地和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。

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