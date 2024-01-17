四川現人類感染H5N6！59歲女「情況嚴重」　香港通報密切監察中

▲四川現人類感染H5N6。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港衞生署衞生防護中心16日公布，正密切監視察看大陸四川新增1例人類感染H5N6流感病例，該病例發病前曾到過活禽市場，並再次呼籲香港市民不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

通報顯示，個案涉及一名居於四川省資陽市的59歲女子，於發病前曾到過活禽市場。她於去年11月25日出現病徵，11月29日入院接受治療，當時情況嚴重。

自2014年至今，大陸衞生當局通報共89例人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

香港衞生防護中心發言人說，「所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。」

發言人提醒，市民如到大陸或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

發言人指出，從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。